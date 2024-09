Josep María Mainat, tras la condena a prisión de Ángela Dobrowolski: "Hubo un intento de asesinato"

Ángela Dobrowolski ha sido condenada por la Audiencia de Barcelona a cuatro años y medio de prisión por un delito agravado de lesiones contra Josep María Mainat, ya que si bien considera que hubo un intento de asesinato al inyectarle insulina mientras dormía en junio de 2020, el juez apunta que se arrepintió de sus actos y por eso llamó a Emergencias. Una pena notablemente inferior a los 13 años de cárcel que pedían tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por su exmarido, y que el productor ha escuchado en directo, puesto que estaba presente en la Sección 20 de la Audiencia cuando se ha leído la sentencia. Y si a su llegada -con evidentes dificultades para caminar y necesitando la ayuda de su abogada Olga Tubau para entrar en los Juzgados- no ha querido hacer declaraciones, una vez conocida la sentencia de 4 años y medio de cárcel para Ángela, además de una orden de alejamiento de 1000 metros sobre él durante 8 años y medio, Mainat ha atendido a la prensa y ha revelado cómo se ha tomado la decisión de la Justicia. "La sentencia me parece positiva, sobre todo en el sentido que deja probado fuera de toda duda que hubo un intento de asesinato, es decir, que la acción de intentar asesinarme existió y fue totalmente hecha y sin ninguna duda, además hablan de exercarle acto homicida, o sea, lo dice claro" ha destacado satisfecho porque no queden dudas de que Dobrowolski intentó matarlo como lleva manteniendo 4 años. "También deja clara la sentencia que en un momento dado se arrepintió, eso podría estar en duda o no" ha añadido, afirmando que como el tribunal lo ha considerado así, "en vez de los 13 años que sería el hecho de intentar asesinarme queda reducido a cuatro años y medio, que es lo que la sentencia dice al final". "O sea, queda absuelta del asesinato y solamente se le condena por las lesiones causadas" ha explicado. Respecto a si está conforme, Mainat asegura que "la sentencia me parece justa, no lo sé, todas las sentencias son justas, pero me parece correcta, es decir, se ha interpretado la ley tal como está escrita, hay un artículo del Código Penal que dice que si una persona ha intentado asesinar a otra, pero se arrepiente, queda exenta de un delito de asesinato y solo se aplica al delito de lesiones, que son las lesiones causadas en este acto. Con lo cual, han aplicado la ley tal como está escrita, pero sobre todo lo que estoy más satisfecho es que no hay ninguna duda al respecto en absoluto de que se trató de un intento de asesinato, que es lo que podría haber sido un poco complicado si lo hubieran puesto en duda, hubieran dicho que solo son indicios o que no hay dudas razonables, que se han dejado fuera de toda duda, que eso fue un intento de asesinato. Pero en otras sentencias, cuando la veáis, veréis que es muy claro de que es un intento de asesinato sin ningún paliativo". Una sentencia con la que el productor afirma que cierra uno de los capítulos más dolorosos de su vida. "Han sido cuatro años muy largos. No sé por qué la justicia tardó tanto. La próxima vez os diré si es habitual o no, pero son muchos años. Muchas cosas se olvidan y otras quedan diluidas en el tiempo". "El sentimiento que tenías hace cuatro años y el que tienes después ha cambiado, pero al final la justicia ha actuado, el fiscal ha acusado, los abogados han hecho su labor y el tribunal ha decidido. Yo solo puedo decir que me doy por satisfecho" ha insistido. Y aunque ha dejado en el aire si su abogada recurrirá la sentencia, Mainat reconoce que "no es una noticia feliz que hayan condenado a la madre de sus hijos por intentar asesinarme". "Realmente no es normal, así que una gran alegía no es. No es un día tan triste como lo declaré hace tiempo, que se trataba de casi 20 años en la cárcel. Al final ha sido una sentencia intermedia que puede considerarse que hace justicia a la situación" ha concluido.

