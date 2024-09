Isabel Pantoja da un paso al frente y llama a su hija Isa tras su operación de apendicitis

El pasado jueves, y tras varios días sufriendo fuertes dolores abdominales, Isa Pantoja era operada de urgencia de apendicitis en el hospital de El Puerto de Santa María de Cádiz. Una intervención más complicada de lo que parecía en un principio y por la que la hija de Isabel Pantoja continúa ingresada mientras se recupera poco a poco. Este domingo la joven reaparecía en redes sociales para agradecer las muestras de cariño que ha recibido tras su operación, y pronunciaba una frase en la que muchos han visto un dardo a su madre, que no ha ido a visitarla ni se ha puesto en contacto con ella para preguntarle cómo se encuentra: "En estos momentos es cuando te das cuenta de la gente que realmente está a tu lado y te quiere de verdad" sentenciaba. Tal y como contaron en 'Vamos a ver', Isabel se enteró el jueves por la noche, después de cenar, de que su hija había sido intervenida de urgencia. Fue Agustín Pantoja el que se lo contó, horas después de ponerse en contacto con varias personas para ver cómo había salido la operación y como estaba la peruana. Y al saber que todo había ido y que se trataba de una apendicitis, fue cuando el hermano de la cantante decidió contarle lo que había pasado quitándole hierro al asunto. Y aunque en un primer momento no movió ficha, y de ahí la decepción y el dolor de Isa -que durante su ingreso cuenta con el apoyo incondicional de su marido Asraf Beno, de Dulce y de su hijo Alberto- finalmente Isabel ha dado un paso al frente y, como han revelado en 'Fiesta', este domingo se ha puesto en contacto con su hija. "Me llega un información de última hora que me indica que Isabel Pantoja ha realizado una llamada a lo largo de la tarde de hoy, ha habido un acercamiento. Me consta que ha sido muy especial dado que era mucho el tiempo que llevaban sin tener ningún tipo de contacto. La situación, evidentemente, no es la mejor, pero...", han relatado sobre este significativo acercamiento entre madre e hija después de varios años sin ningún tipo de relación y que se la tonadillera haya hecho desplantes tan sonados a Isa como no asistir a su boda con Asraf o a la Comunión de su nieto. Una llamada que podría significar el inicio de una posible reconciliación entre Isabel y su hija, y sobre la que pronto podremos daros más detalles.

