El oso panda no siempre fue herbívoro

Restos fósiles de un pariente del panda gigante que vivió hace 11,5 millones de años, descubiertos al sur de Alemania, revelan que practicó una dieta mixta, no solo basada en plantas como el bambú. Un equipo internacional de investigación de Hamburgo, Frankfurt, Madrid y Valencia dirigido por la profesora Madelaine Böhme del Centro Senckenberg de Evolución Humana y Paleoambiente de la Universidad de Tubinga descubrió esto en su estudio de los hábitos alimentarios y de vida de 28 especies de depredadores del yacimiento Hammerschmiede que se han extinguido desde entonces. Se han publicado dos artículos sobre la investigación de estos hallazgos en Papers in Palaeontology y Geobios. Hammerschmiede se hizo famoso en 2019 tras el descubrimiento del primer gran simio adaptado a caminar erguido, el Danuvius guggenmosi, de unos 11,5 millones de años de antigüedad. Las últimas excavaciones en el yacimiento, dirigidas por Madelaine Böhme, han sacado a la luz una extraordinaria variedad de 166 especies fosilizadas. "Un ecosistema tan floreciente ofrece una gran cantidad de nichos ecológicos para las especies que lo habitan", afirma Böhme. Muchos de los animales vivían tanto en el agua como en la tierra, o podían trepar a los árboles. "Esto significaba que podían adaptarse al paisaje fluvial y boscoso que había en la región en ese momento", dice Böhme. PESABA MÁS DE CIEN KILOS La única especie de oso en Hammerschmiede, llamada Kretzoiarctos beatrix, se considera el antepasado más antiguo del panda gigante moderno, ya que la forma y la composición de sus dientes tienen similitudes con los de los pandas, que comen casi exclusivamente bambú. Kretzoiarctos beatrix era más pequeño que los osos pardos modernos, pero pesaba más de 100 kilos. "Los pandas gigantes actuales pertenecen al grupo de los carnívoros en la taxonomía zoológica, pero en realidad viven exclusivamente de plantas. Se han especializado en una dieta vegetal dura, en concreto de bambú", informa el Dr. Nikolaos Kargopoulos de la Universidad de Tübingen y la Universidad de Ciudad del Cabo, autor principal de los nuevos estudios. Es científicamente interesante cómo estos pandas, que originalmente eran carnívoros, se adaptaron a una dieta herbívora tan extrema, añade Kargopoulos. En el primer estudio, el equipo de investigación investigó la dieta de Kretzoiarctos utilizando la macro y micromorfología de los dientes encontrados. A nivel macro, la forma de los dientes cambia según su papel en el procesamiento de los alimentos, lo que da una indicación de las principales fuentes generales de alimentación de un animal. A nivel micro de la superficie dental, se pueden encontrar arañazos y hoyos causados por el contacto de partículas de comida con el diente. "Las características de estos cambios superficiales pueden dar pistas sobre los hábitos alimenticios de un animal en un corto período antes de su muerte", dice el científico en un comunicado. El equipo de investigación comparó la macro y micromorfología de los dientes de Kretzoiarctos con los de los osos pardos, osos polares, osos de anteojos sudamericanos y tanto los pandas gigantes actuales como los pandas gigantes extintos. Llegaron a la conclusión de que el oso de Hammerschmiede no estaba especializado en plantas duras como el panda moderno, pero tampoco era un carnívoro puro como el oso polar. La dieta de la especie extinta era más parecida a la de un oso pardo moderno y contenía elementos tanto vegetales como animales. "Estos resultados son importantes para nuestra comprensión de la evolución de los osos y el desarrollo de la herbivoría en los pandas gigantes. Resulta que Kretzoiarctos beatrix, el más antiguo de los pandas, era un generalista. La especialización en la dieta del panda solo se produjo en una etapa tardía de su evolución", dice Böhme. Además del panda, en Hammerschmiede se han encontrado otras 27 especies de depredadores, según informan los investigadores en el segundo estudio. Los depredadores van desde animales diminutos, parecidos a comadrejas, que pesan menos de un kilo, hasta grandes hienas y tigres dientes de sable que pesan más de 100 kilos. "Sus respectivas fuentes primarias de alimentación eran muy variadas: había carnívoros puros como el tigre dientes de sable, comedores de peces como la nutria y comedores de huesos como la hiena. Algunas otras especies, como el panda y la marta, se alimentaban de plantas y animales de distintos tamaños de forma oportunista", dice Kargopoulos. Estas nuevas especies también eran muy diferentes en la elección del hábitat. "Los animales parecidos a las nutrias eran buenos nadadores; los osos, las hienas y otros animales se quedaban en la tierra o vivían en madrigueras como las mofetas. Un número sorprendentemente grande de especies trepaban a los árboles, como la marta, los animales parecidos a los gatos, las ginetas y los pandas rojos", explica Kargopoulos. "Una población tan diversa de depredadores no sólo es extremadamente rara en términos fósiles, sino que prácticamente no hay ningún hábitat moderno con un número tan grande de especies", dice Böhme. Esta diversidad de especies en la cima de la cadena alimentaria indica que el ecosistema de Hammerschmiede debe haber funcionado extremadamente bien.

