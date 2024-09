Dinamarca envía un nuevo lote de cazas F-16 a Ucrania

Las autoridades de Dinamarca han informado este lunes del traslado de un nuevo lote de aviones de combate F-16 a Ucrania de cara a finales de 2024, una decisión que llega poco después de que el país hiciera efectivo el traslado de varios de estos cazas el pasado mes de julio. El ministro de Defensa del país, Trols Lund Poulsen, que se encuentra de visita en Ucrania, ha señalado que el país recibió su primer caza procedente de Dinamarca el pasado mes de agosto y ha confirmado que Copenhague prepara ahora un segundo envío. En total, está previsto que Kiev reciba 19 de estas aeronaves, según informaciones del la cadena danesa DR. "Todavía es importante, pero no suficiente, enviar donaciones militares a Ucrania. Debemos invertir directamente en la industria militar ucraniana al mismo tiempo. Eso es lo que hacíamos cuando invertirmos hace unos meses en la fabricación de 18 obuses 'Bohdana'. Me alegro de que la Comisión Europea reconozca lo que ha llamado como el modelo danés, y pido a otros Estados miembro a hacer lo mismo que nosotros", ha puntualizado, según un comunicado del Ministerio de Defensa. El primer F-16 danés llegó a Ucrania después de casi un año de entrenamiento a los pilotos y el personal ucraniano y, según ha reiterado Kiev, el objetivo es "fortalecer la defensa aérea ucraniana" para hacer frente a los ataques y bombardeos del Ejército ruso. Hace un año, la primera ministra de Dinamarca, Mette Fredericksen, anunció la entrega de estos 19 aviones de combate F-16 a Ucrania en cumplimiento del acuerdo ratificado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Frederiksen concretó entonces que Ucrania recibiría una primera remesa de seis aviones de combate "en torno a Año Nuevo", seguidos de otros ocho más en 2024 y otros cinco más en 2025. Estos 19 aviones conforman más de la mitad de los 30 F-16 que Dinamarca tiene disponibles. No obstante, como ya es el caso de Países Bajos, está pendiente de sustituir 27 de ellos por los nuevos F-35 estadounidenses de Lockheed Martin Corp.

