Coca-Cola Music Experience 2024 reúne a 60.000 personas y bate récord con Rauw Alejandro, Myke Towers o Arde Bogotá

El Festival Coca-Cola Music Experience 2024, que se celebró el 13 y 14 de septiembre en el Recinto John Lennon de Getafe (Madrid), reunió a más de 60.000 espectadores presenciales batiendo así un nuevo récord de asistencia en sus catorce años de historia. Dos días de festival y más de 20 horas de música en directo de la mano de 30 artistas nacionales e internacionales de muy variados estilos musicales con figuras tan destacadas como Rauw Alejandro, Myke Towers, Chiara, Manuel Turizo, Chanel, Isabel Aaiún o Arde Bogotá. En esta decimocuarta edición, el festival volvió a colgar el cartel de "no hay entradas" y con la multidudinaria asistencia al CCME 2024, ya son más de 330.000 las personas que han visitado el festival en todo este tiempo. Este año fue el Recinto John Lennon de Getafe el lugar escogido para hacer vibrar a las más de 30.000 personas que cada día se dieron cita en el festival de forma presencial para disfrutar de más de 20 horas de música en directo y de todas las experiencias y sorpresas del CCME que fueron desde la mítica noria a photocalls hasta puntos de personalización de merchandising, Make Up y Tattoo Points pasando también por las zonas para probar los nuevos sabores de Coca-Cola Creations y activaciones de Fanta y Sprite Limelight. Para los que no pudieron acudir de forma presencial, Coca-Cola volvió a ofrecer la oportunidad de disfrutar del festival sin salir de sus casas. Un streaming a través del canal global de Coke Studio, con entrevistas y contenido exclusivo y accesible para todo el público, gracias a la traducción simultánea en lenguaje de signos de muchos de los contenidos. Y un año más el equipo técnico hizo de cada actuación una superproducción con pantallas gigantes, una realización cuidada al milímetro, pirotecnia y juegos de luces acompañaron a los artistas, brindándoles la oportunidad de regalar el mejor espectáculo posible. "CCME lleva catorce años materializando el compromiso histórico de Coca-Cola con la música y con los jóvenes. En todo este tiempo, no hemos dejado de crecer y de evolucionar para seguir siendo su festival de referencia. No solo en España, también a nivel global gracias a nuestra plataforma Coke Studio y a nuestra firme apuesta por reunir a los mejores artistas de todo el mundo en un cartel único. Y, una vez más, los fans han vuelto a responder", señala Tania de Torres, directora de Coca-Cola Music Experience. DE RAUW ALEJANDRO A MYKE TOWERS Rauw Alejandro fue el encargado de poner punto final a dos días llenos de música. El puertorriqueño despidió CCME 2024 incendiando un escenario por el que antes pasó su compatriota Young Miko, y grandes nombres del panorama internacional como el DJ belga Dimitry Vegas, el colombiano Sky Rompiendo -que sorprendió con la presencia de Kapo- o el húngaro Azahriah. A nivel nacional, Isabel Aaiún puso a los 30.000 asistentes a corear la letra del hit del verano, 'Potra salvaje', tomando el testigo de Veintiuno, Violeta, Niña Polaca, Mar Lucas, Vilu Gontero, Judeline y Paul Thin. Otro artista puertorrieño fue quien cerró la primera jornada del festival: Myke Towers, a quien precedió el colombiano Manuel Turizo en una hora de actuación inolvidable que puso a 30.000 personas a bailar al ritmo de temas como 'La bachata'. Una tarde en la que Chiara, Ruslana, y Denna volvieron a compartir escenario, regalando a los asistentes que llenaron CCME el viernes 13 los primeros hits de sus carreras. Por su parte, el grupo Arde Bogotá, que estrenaba single, 'La Torre Picasso', ese mismo día, hizo vibrar al máximo el escenario de CCME tras una Chanel que sorprendió con la compañía de cinco concursantes de Drag Race. Completaron una primera jornada inolvidable las actuaciones de Íñigo Quintero, Besmaya, Soge Culebra, Michenlo, Almacor, Polo Nández, el suizo-colombiano Loco Escrito y el británico Donnie Sunshine. OCIO RESPONSABLE, SOSTENIBLE Y ACCESIBLE Y un año más, una de las señas de identidad de Coca-Cola Music Experience es la especial atención que siempre presta para hacer del festival un lugar donde todos sean bienvenidos. Esto ha hecho de CCME un plan de ocio responsable y diverso de referencia a nivel nacional e internacional. En lo relativo a la sostenibilidad, CCME se distingue por llevar a cabo una estrategia que reduce su impacto ambiental y mejora la colaboración de todos los clientes, proveedores, trabajadores, asistentes e involucrados en el evento. Estos esfuerzos han llevado al festival a obtener el certificado externo 'Evento Sostenible' de Eventsost, un premio que se otorga exclusivamente a eventos organizados según estrictos estándares de sostenibilidad. Entre las diferentes iniciativas que se aplican están las relacionadas con los envases y la gestión de residuos. De esta manera, la mayor parte de las bebidas vendidas en el evento han sido en vidrio retornable, y el resto en vasos reutilizables retornables 100% reciclables, para evitar la generación de residuos. Además, durante los dos días ha habido un servicio de limpieza constante, así como un punto informativo para sensibilizar a los asistentes sobre diferentes cuestiones de sostenibilidad. Por otro lado, este año se ha actualizado y mejorado el plan de accesibilidad e inclusión, facilitando el acceso igualitario al festival para personas con algún tipo de discapacidad (visual, auditiva, intelectual o de desarrollo, y personas con movilidad reducida), y otras necesidades especiales. Esto ha incluido iniciativas como señalización accesible, una plataforma elevada reservada para cualquier persona que disponga de entrada PMR (Persona con Movilidad Reducida), así como otros espacios reservados para ellos a lo largo de todo el recinto, mochilas vibratorias y actuaciones subtituladas e interpretadas en lengua de signos, entre muchas otras medidas. También se ha contado con personal de apoyo por todo el espacio y un punto de información de la Fundación Music For All para pedir ayuda y solicitar el préstamo del equipo mencionado anteriormente, además de muletas, silla de ruedas, cascos aislantes y tapones para los oídos. Además, una año más CCME 2024 ha contado con un amplio plan de movilidad. Elaborado en colaboración con la Comunidad de Madrid, con el Ayuntamiento de Getafe y con las autoridades pertinentes, destacan medidas como el refuerzo de la línea 12 del Metro, la zona delimitada para la subida y recogida de asistentes y el servicio de bus lanzadera.

Compartir nota: Guardar Nuevo