Asraf desmiente que Isabel Pantoja haya llamado a Isa

Isabel Pantoja se enteró el pasado jueves, horas después de que Isa Pantoja fuese operada de urgencia de apendicitis en el hospital de El Puerto de Santa María de Cádiz, del delicado momento de salud que atravesaba su hija. Fue su hermano Agustín el que se lo contó, quitándole hierro a la intervención y asegurando que todo había salido bien y no había motivos para la preocupación. Escenificando su ruptura total con Isa y su intención de no acercar posturas con la joven tras casi tres años distanciadas, la tonadillera no ha ido a visitar a su 'niña' ni se puso en contacto con ella para preguntarle cómo se encontraba. Hasta este domingo por la tarde, cuando 'Fiesta' revelaba que Isabel habría levantado el teléfono para hablar con su hija, produciéndose una conversación "muy especial" que podría significar el inicio de su reconciliación. Una información que Asraf Beno ha negado sorprendido esta mañana a su llegada al hospital para ver a Isa. "Yo lo desconozco la verdad. Que yo haya visto no" ha asegurado con gesto de extrañeza, desmintiendo así que Isabel Pantoja haya llamado a su hija y dejando entrever que todo sigue como hasta ahora. Reconociendo que sería "un momento bonito" y que de ser así Isa estaría muy contenta, "sería lo suyo", el modelo marroquí ha insistido en que él "desconoce" si la tonadillera se ha preocupado por el estado de salud de su hija. Respecto a cómo se encuentra su mujer, Asraf ha revelado que va mejorando "poco a poco", pero que todavía no sabe cuándo le darán el alta hospitalaria y podrá regresar a casa para continuar con su recuperación arropada por él, por Dulce y por su hijo Alberto, que no se han separado de ella desde que fue operada el pasado jueves.

