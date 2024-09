Alejandro Sanz anuncia el lanzamiento de una docuserie en Netflix sobre su momento presente y planes de futuro

Alejandro Sanz ha anunciado este lunes el rodaje de una serie documental de Netflix que, en colaboración con Sony Music Vision, revelará el presente y el futuro del icónico cantante español. Según el comunicado publicado en los canales oficiales del artista, la serie documental constará de tres episodicos y aún no tiene título confirmado. Su rodaje ya ha comenzado bajo la dirección de Álvaro Ron, cineasta con experiencia en Estados Unidos y España. A través de este proyecto documental, millones de personas podrán acceder al backstage de la vida del cantante y se convertirán en espectadores VIP de los próximos planes personales y profesionales de Alejandro tras una etapa difícil, sobre la que se sincerará por primera vez. Cabe destacar que a mediados de 2023, el artista confesaba a través de sus redes el delicado mensaje anímico que atravesaba, asegurando que se sentía "triste y cansado". El propio Alejandro ha anunciado este proyecto a través de sus redes sociales junto al mensaje 'últimamente me veis poco por aquí, pero hoy es un día especial. Tengo que contaros un proyecto que me llena de ilusión y no aguanto más...Voy a hacer el tour más grande de toda mi carrera. Me vais a ver donde nunca me habéis visto'. Con proyectos como este, Netflix continúa su apuesta por acercar a la audiencia historias de personalidades de talla e influencia mundiales contadas o autorizadas por la fuente protagonista, garantizando así un acceso inédito a su vida. Es el caso de 'Beckham' --uno de los documentales más vistos de la plataforma--, 'Soy Georgina' o 'Simon Biles: Rising'.

Compartir nota: Guardar Nuevo