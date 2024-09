Aitana Bonmatí: "Quiero seguir ganando todo y llevar al Barça a lo más alto"

La jugadora del Barça Femení Aitana Bonmatí asegura que renueva con el equipo 'culer' hasta 2028 para seguir aspirando a ganar todos los títulos posibles y para llevar el escudo del club del que es aficionada desde niña a lo más alto del fútbol femenino, siendo ella ahora mismo la actual Balón de Oro. En declaraciones a los medios del club tras renovar su contrato, aseguró que sus ganas de triunfar siguen intactas. "Mi ambición siempre es máxima, la del equipo también, queremos seguir ganando todo y llevar este escudo a lo más alto del mundo muchos años", manifestó. "Soy una persona muy ambiciosa, mi carácter siempre quiere más, no me conformo con nada y creo que seguimos teniendo equipo para luchar por todo. Sé que el club hará una apuesta fuerte y seguirá haciéndola para que podemos competir por todo durante muchos años", reiteró. Por ello, se mostró "muy feliz" por poder seguir vinculada al club hasta el año 2028. "Esta temporada comienzo la 13ª temporada y si termino el contrato serán 16 años, qué más puede pedir una 'culer' desde muy pequeña que lleva este sentimiento tan profundo y que quiere seguir haciendo historia con este club", se sinceró. "Era prioritario continuar aquí, continuar en casa. Y me gustaría agradecer al 'presi', a la Junta Directiva y a todas las personas que han ayudado a hacer posible que yo siga aquí. Ha sido una negociación como todas, con momentos mejores y peores, pero creo que lo hemos llevado entre todos muy bien, creo que nos hemos entendido muy bien y eso es lo que me hace más feliz, continuar aquí en casa", añadió la de Sant Pere de Ribes. Además, tiene "mucha ilusión" de poder volver a jugar en el feudo blaugrana, en un nuevo Spotify Camp Nou que será inaugurado, con aforo parcial, a finales de este año o a principios de 2025. "Vivimos grandes noches en el pasado y espero vivirlas en el futuro", comentó sobre ese anhelado regreso, para grandes citas, al nuevo estadio.

Compartir nota: Guardar Nuevo