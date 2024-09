Mueren al menos 41 personas en un accidente de barco en el estado nigeriano de Zamfara

Al menos 41 personas han fallecido este sábado en un accidente de barco que ha tenido lugar en la ciudad de Gummi, en el estado nigeriano de Zamfara, cuando sus ocupantes se dirigían de regreso a sus granjas, ha informado el diario 'The Punch' citando a testigos de la tragedia. El navío transportaba a 53 personas en el momento del incidente y solo una docena de los ocupantes fueron rescatados con vida, entre ellos el capitán del barco, que "volcó y se hundió en el río con todos los pasajeros", han puntualizado las mismas fuentes. El representante del Gobierno local de Gummi, Alhaji Na'Allah Musa, ha indicado a 'The Punch' que el barco estaba sobrecargado y que, si bien "el capitán hizo todo lo que pudo para reducir el número" de pasajeros, "nadie quería quedarse atrás" por lo que "el capitán no tuvo más opción que partir". Na'Allah ha relatado que "el barco volcó mientras avanzaba y se hundió en el río debido a la sobrecarga". "Sólo cuatro de los pasajeros lograron salir nadando del río, mientras que los equipos de rescate lograron salvar a otros", ha agregado. No obstante, el representante de Gummi ha matizado que no puede "decir exactamente el número de fallecidos" porque las labores de búsqueda de pasajeros desaparecidos siguen en curso.

Compartir nota: Guardar Nuevo