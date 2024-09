La UNRWA denuncia que no se está cumpliendo el mecanismo de protección de trabajadores humanitarios en Gaza

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha denunciado este sábado que "no se está cumpliendo" el mecanismo para proteger a los trabajadores humanitarios en la Franja de Gaza, tras la muerte este miércoles de seis de sus empleados en un ataque de Israel contra una escuela que albergaba desplazados. El subdirector de la UNRWA para Gaza, Sam Rose, ha señalado que, si bien el mecanismo acordado a comienzos de la ofensiva israelí sigue procedimientos similares utlizados en zonas de conflicto en todo el mundo, "lo que vemos (en la Franja) evidencia cada vez más que no se está cumpliendo con lo acordado". "Cuando tenemos personal que ha sido aprobado para viajar al norte de Gaza con antelación y ha estado allí muchas veces antes sin ningún problema, pero que al llegar al puesto de control es sometido a algún tipo de asalto horrible y grave que dura varias horas, lo único que podemos concluir es que el mecanismo de protección simplemente no se está respetando", ha relatado, defendiendo que la UNRWA sí está cumpliendo con "(su) parte del trato". Estas declaraciones se han producido este sábado durante una visita de Rose a la escuela Al Yaouni, en el campo de Nuseirat, después de que el miércoles fuese bombardeada por el Ejército israelí, matando al menos a 18 personas, entre ellas seis trabajadores del organismo. La escuela, ubicada en el centro de la Franja de Gaza, ha albergado desplazados desde octubre de 2023 y recientemente ha sido utilizada como centro de vacunación en el marco de la campaña contra la poliomielitis en el enclave palestino. "El personal todavía está en un estado de dolor y conmoción, pero los colegas hablaron del horror y de lo que pasa por sus mentes cuando suceden cosas así", ha señalado el funcionario de la ONU tras conversar con el personal de la Agencia. Rose ha destacado los esfuerzos del personal de la UNRWA, pese a que "muchos" están cansados de oír hablar del Derecho Internacional, "que no parece aplicarse a ellos"; no se sienten seguros y temen "convertirse en un objetivo". "Al mismo tiempo, se les acusa de trabajar para una organización terrorista, lo que en su momento de dolor los ha dejado sintiéndose enfermos, inútiles y aturdidos", ha detallado. Al igual que el resto de civiles, los trabajadores humanitarios tampoco "tienen ningún otro sitio adónde ir", ha denunciado Rose, lamentando que "no hay garantía de que estén seguros en ninguna parte a la que vayan. Así que simplemente eligen quedarse donde están y esperar lo que suceda". Así las cosas, el funcionario ha admitido que Naciones Unidas se ha quedado sin opciones para proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles en Gaza, pero ha asegurado que seguirá intentando proporcionar "un mínimo de protección, en parte mediante nuestra presencia aquí, y también mediante el seguimiento, la presentación de informes y la asistencia". Además, ha exigido una "investigación independiente y completa" sobre el ataque en Al Yaouni y ha recordado a "todas" las partes en conflicto su obligación de "respetar las instalaciones de la ONU y nunca utilizarlas para actividades militares" y de distinguir "entre combatientes y civiles". En este sentido, ha hecho un llamamiento a los Estados miembros de la ONU a "garantizar que se proporcione ayuda y servicios humanitarios", en línea con los principios firmados en la Carta de Naciones Unidas, y ha recordado que "las violaciones del Derecho Internacional" están obstaculizando el trabajo del organismo en la Franja. "Lamentablemente, si las partes en un conflicto pueden ver que las normas, los marcos y el Derecho Internacional Humanitario pueden ignorarse con aparente impunidad, eso tiene un impacto en nuestra capacidad de trabajar y mantener nuestra seguridad en otros conflictos ahora y en el futuro", ha advertido.

Compartir nota: Guardar Nuevo