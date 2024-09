Jorge Prado gana en China y recupera el liderato del Mundial de motocross

El piloto español Jorge Prado se ha impuesto este domingo en el Gran Premio de China, penúltima prueba del Mundial de MXGP, y ha recuperado el liderato de la máxima categoría del motocross mundialista, lo que le sitúa como el principal favorito para conquistar el título en la última cita, en España. El esloveno Tim Gajser era líder del campeonato desde la octava prueba, en Italia, cuando Prado dejó la segunda manga en blanco tras ser embestido por otro piloto en la segunda curva del circuito. Sin embargo, el gallego fue reduciendo la distancia en las siguientes citas; en China, Gajser se dejó 21 puntos por culpa de dos caídas y una avería. La amenaza de viento y lluvias torrenciales provocadas por la llegada de un tifón obligaron a condensar el programa del Gran Premio asiático, suprimiendo la manga clasificatoria y acabando con una de sus últimas seis oportunidades para recortar la desventaja inicial. Sin embargo, Prado logró la 'pole position' en la última vuelta de los cronos. En la primera manga, un golpe con otro piloto, una caída y el paso por boxes lastraron al entonces líder Gajser hasta la decimoséptima posición. Mientras, el piloto lucense arriesgó para pasar al suizo Jeremy Seewer y al también español Rubén Fernández y solo se vio superado por el francés Romain Febvre, ganador de la carrera. Con eso, Prado ascendía al liderato con cuatro puntos de ventaja. "Ha sido una gran manga, aunque muy dura. He gastado mucha energía para pasar de Seewer y Rubén y luego ya no he podido con Febvre, pero es un gran resultado que me permite recuperar el liderato. Yo perdí 25 puntos por una caída así en Italia y hoy le ha tocado a Tim, es duro, pero el motocross tiene esas cosas", indicó. Posteriormente, Prado se concentró en hacer el 'holeshot' de la segunda manga -lleva 16- y hacer una carrera perfecta para ganar el Gran Premio. Así, suma 943 puntos, frente a los 936 de Gajser, lo que le sitúa como el gran favorito de cara a la última cita del Mundial. En la carrera de MX2, el belga Lucas Coenen logró la victoria con otro contundente doblete, pero su compañero de equipo Kay de Wolf terminó segundo, con lo cual deja el título mundial visto para sentencia. El único español presente, David Braceras, solo pudo terminar la primera manga, en la que fue undécimo.

