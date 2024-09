Detenidas al menos 15 personas durante las masivas protestas en Israel pidiendo la liberación de los rehenes

Al menos 15 personas han sido detenidas en la madrugada de este domingo acusadas de alterar el orden público durante las protestas en las que cientos de israelíes han vuelto a exigir al Gobierno de Benjamin Netanyahu un acuerdo para la liberación de los rehenes secuestrados por las milicias palestinas en la Franja de Gaza. La Policía detuvo a los acusados en Tel Aviv --la ciudad donde se han registrado las mayores concentraciones hasta el momento-- mientras intentaban bloquear la autopista Ayalon, encendiendo hogueras en medio de la calzada, según recoge el diario 'Times of Israel'. Previamente, se registraron al menos otros siete detenidos que fueron sorprendidos por las fuerzas de seguridad con una posible sustancia inflamable y varios neumáticos que podrían utilizarse para levantar una barricada. De nuevo, la cita más importante tuvo lugar en la calle Begin de esta localidad, donde Anat Angrest, la madre de uno de los rehenes, el soldado Matan Angrest, hizo pública una grabación de audio recuperada en la Franja de Gaza en la que su hijo implora al primer ministro Benjamin Netanyahu que traiga de vuelta a los secuestrados en el que supone su primera prueba de vida desde el 7 de octubre. Otros muchos familiares de rehenes participaron en la concentración, como Einav Zangauker, quien declaró que quien mantiene a su hijo secuestrado es Netanyahu, "un líder mentiroso". Una de las rehenes liberadas en noviembre, Raz Ben Ami, afirmó por su parte que ya entonces sabía que si los rehenes "no vuelven ahora, volverán en ataúdes". "Estoy harta de la presión militar, que hasta ahora solo ha conseguido que mueran", argumentó. Otro familiar, Omri Shtivi, hermano del secuestrado Idan Shtivi, se refirió a la futura presencia israelí en el corredor Filadelfia, entre Gaza y Egipto, clave en las negociaciones sobre un posible acuerdo de liberación de rehenes. "Preguntaros qué es reversible. Filadelfia es reversible. La vida de un rehén asesinado no lo es", subrayó. La marcha por los rehenes se volvió a unir con la manifestación contra el Gobierno de Netanyahu que se celebra también semanalmente en la calle Kaplan de Tel Aviv.

