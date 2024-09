(Crónica) El Sevilla gana tras muchos meses y el Villarreal sonríe otra vez en el tiempo de descuento

El Sevilla FC ha vencido por 1-0 al Getafe CF en el transcurso de la jornada 5 de LaLiga EA Sports, que este sábado también ha vivido el triunfo por 1-2 del Villarreal CF en el tiempo de descuento durante su visita al RCD Mallorca y la victoria por 3-2 del RCD Espanyol ante el Deportivo Alavés, gracias a un 'hat-trick' de Javi Puado. En el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la inquietud de los aficionados locales por ver a su equipo coquetear con el descenso generaba nervios en acciones defensivas. No en vano, desde el pasado 5 de mayo no había ganado el Sevilla un encuentro oficial. Sin embargo, el capitán Jesús Navas en el minuto 23 metió un golazo con la diestra, a tenor de un disparo cruzado desde dentro del área, y calmó los ánimos hispalenses. El partido empezó a acumular de todo, incluido un gol anulado y luego la expulsión de Juanlu Sánchez en el tramo final por doble amarilla, lo que provocó un gran alargue del reloj. Pese a la insistencia visitante, el Getafe no 'mojó' y continúa sin vencer en este nuevo curso liguero. Mientras, los sevillistas tiene ahora cinco puntos y coge oxígeno. Por otra parte, en Son Moix, el conjunto visitante mostró de nuevo su idilio con el tiempo de descuento. Una pérdida del Mallorca en el 90+4' propició que el Villarreal montase un ataque por obra de Álex Baena, que halló el resquicio para pasar a Yeremy Pino; y él, en el lado izquierdo del área rival, asistió a Ayoze Pérez para que éste marcase a bocajarro. Antes de ese 1-2, Logan Costa en un córner había adelantado de cabeza al 'Submarino Amarillo' (min.27) y Raúl Albiol se había metido un gol en propia puerta (min.57) al intentar un despeje. Esta victoria lejos de su feudo situó al Villarreal con 11 puntos, aún muy arriba en la tabla; por su parte, el Mallorca luce cinco puntos en la zona tranquila. Por último, en el RCDE Stadium, Puado fue protagonista con su 'hat-trick' para dejar el triunfo en casa. El dorsal 7 periquito abrió su cuenta en el 21' remachando en el área pequeña un tiro desviado de su compañero Álvaro Tejero. Aunque empató Tomás Conechny en el minuto 35 tras varios rechaces, el Espanyol logró el 2-1 después del descanso. En un centro del propio Tejero desde la banda derecha, Puado rozó la pelota con su cabeza y materializó la ocasión. En el 63', Puado anotó su tercera diana de penalti y el gol postrero de Nahuel Tenaglia no sirvió al Alavés para puntuar en esta visita a Cornellà-El Prat. Tanto pericos como vitorianos suman siete puntos en la zona alta de Primera División.

