Chenoa nos habla de la relación que mantiene con Elena Tablada

Una de las noticias de la semana ha sido la confesión que Elena Tablada ha hecho para un programa de Mtmad, 'Me quedo conmigo', en el que ha hablado abiertamente sobre su ruptura matrimonial con Javier Ungría y sobre el sorprendente motivo que le alejó de él. Sin pelos en la lengua, la diseñadora aseguraba que un día su por aquel entonces marido le llegó a decir que había cogido manía a su hija Ella y que no soportaba lo que hacía ni lo que no hacía. Un sentimiento que Elena no pasó por alto y que le hizo separarse del que era el amor de su vida. Estas han sido unas declaraciones muy comentadas a lo largo de la semana y, como no podía ser de otra manera, se ha preguntado a los más allegados por ellas. En esta ocasión, hemos podido preguntarle a Chenoa qué le ha parecido todo el revuelo que se ha formado durante su posado en el photocall del 'SuaveFest'. La artista, que se encuentra en un momento "muy en paz, muy en calma, muy tranquila, trabajando mucho y, aparte, intentando hacer deporte todos los días y cuidándome para poder tener este motor y seguir trabajando mucho", se ha pronunciado al respecto. Lo primero que nos quiso aclarar es que "amigas no somos, pero es verdad que tenemos una relación muy cordial" porque "al final el tiempo pasa y todo queda en su sitio, el polvo baja". Hay que recordar que hace tiempo las dos coincidieron en un evento y protagonizaron un bonito saludo, por eso Chenoa nos confesaba que "la vida para pelearse ya vendrán cosas, ahora mismo no". En cuanto a Elena, la cantante nos confirmaba que tienen "una relación cordial" porque lo único que desea es llevarse bien "con todo el mundo, poder caminar sin temer que, ¿sabes? Que no te de pereza mirar a la gente a la cara y decir buenos días, buenas noches". Eso sí, pasando de puntillas por la polémica de la diseñadora y Ungría, Chenoa nos aseguraba que a pesar de haber sido un auténtico bombazo sus declaraciones, ella no se ha enterado de nada: "No sé nada, yo no".

