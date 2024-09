Sábado, 14 de septiembre de 2024 (18:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Nuevos ataques de Israel dejan una veintena de muertos en Gaza

Jerusalén (EFE).- Una veintena de personas perdieron la vida este sábado en varios ataques israelíes en diferentes localidades del norte de la Franja de Gaza, según los comunicados de la Defensa Civil del asediado enclave palestino. El ataque más mortífero hasta el momento se produjo cerca de la escuela Shujaiya de Ciudad de Gaza, contra una residencia familiar, en el que fallecieron once personas, entre ellas cuatro menores y tres mujeres, detalló el portavoz del grupo, Mahmud Basal, en su canal de Telegram.

ISRAEL PALESTINA

Turquía entierra con honores a la activista muerta por disparos israelíes en Cisjordania

Estambul (EFE).- La activista turco-estadounidense Ausenur Ezgi Eygi, muerta a raíz de un disparo de un soldado israelí durante una protesta en Cisjordania, fue enterrada este sábado en el pueblo de Didim, en el oeste de Turquía, en un funeral con honores de Estado y amplia presencia de autoridades. En el funeral, celebrado hoy, el ataúd, cubierto por una bandera turca, fue portado por policías en uniforme de gala, ante la presencia del vicepresidente de Turquía, Cevdet Yilmaz, varios ministros, entre ellos los de Exteriores, Hakan Fidan e Interior, Ali Yerlikaya, y el líder de la oposición, el socialdemócrata Özgür Özel.

ITALIA MIGRACIÓN

La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Salvini por el bloqueo del barco Open Arms

Roma (EFE).- La Fiscalía de la ciudad italiana de Palermo (sur) reclamó este sábado 6 años de cárcel para el ultraderechista Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno de Giorgia Meloni, por haber bloqueado el barco de la ONG Open Arms con 147 inmigrantes en agosto de 2019 cuando era ministro del Interior, en el marco de sus políticas contra la inmigración. La fiscal Marzia Sabella reclamó esa pena tras un largo alegato ante el Tribunal de Palermo señalando en sus conclusiones, entre otras cosas, que "el rechazo consciente" de aquella nave "lesionó la libertad personal de 147" inmigrantes "sin un motivo comprensible".

UCRANIA GUERRA

Ucrania y Rusia intercambian más prisioneros mientras se atacan en Kursk

Kiev/Moscú (EFE).- Las tropas ucranianas siguen presionando e incluso avanzando en algunas zonas de la región rusa de Kursk, pese a la reciente contraofensiva iniciada por Rusia, que efectuó este sábado junto a Ucrania el tercer intercambio de prisioneros de guerra desde la incursión de Kiev en territorio ruso. Según el proyecto analítico ucraniano DeepState, en la región de Kursk las fuerzas de Kiev ocuparon Vetreno, Durovka y parte de Zhuravli, en tanto que los rusos recuperaron Snagost con los pueblos circundantes y avanzaron hacia Liubimivka.

UCRANIA GUERRA

Irán tacha de fallida la política de sanciones de Occidente

Teherán (EFE).- Irán tachó de fallida este sábado la política de sanciones de los países occidentales en su contra, después de que la Unión Europea planteara imponer embargos contra el sector de la aviación iraní por la venta de misiles balísticos a Rusia para su uso en Ucrania. El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, consideró hoy “sorprendente que los países occidentales todavía no comprendan que las sanciones son una herramienta fallida y que no serán capaces de imponer su propia agenda a Irán mediante sanciones”, según informó la agencia IRNA.

COLOMBIA PETRO

Consejo Electoral aclara que su investigación no cuestiona el fuero presidencial de Petro

Bogotá (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia aclaró este sábado que la investigación a la campaña electoral del presidente Gustavo Petro, por una posible violación de los límites de gastos, no cuestiona el fuero del mandatario, que desde hace días insiste en que hay un golpe de Estado en su contra. "En el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor presidente de la república, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial", señaló el CNE en un comunicado en respuesta a las afirmaciones de Petro.

HAITÍ EXPLOSIÓN

Al menos 20 muertos en Haití tras explotar un camión de combustible

Puerto Príncipe (EFE).- Al menos veinte personas han muerto calcinadas y más de 40 han resultado heridas este sábado en la explosión de un camión cisterna que transportaba combustible en Miragoane, en el departamento de Nippes, en el oese de Haití, según medios locales. Se espera que el balance de víctimas aumente en las próximas horas a causa de un incendio que se originó cuando el depósito de combustible del camión cisterna se perforó al chocar el vehículo contra otro camión que se había averiado en la carretera.

VENEZUELA CRISIS

Abogado de González Urrutia espera reunión con autoridades judiciales para cerrar el caso

Madrid/Caracas (EFE).- La defensa del excandidato de la oposición mayoritaria de Venezuela, Edmundo González Urrutia, dijo este sábado que está a la espera de una reunión con las autoridades judiciales del país caribeño para cerrar el caso contra el líder antichavista, exiliado en España desde el fin de semana pasado. En declaraciones a TVE, el abogado José Vicente Haro explicó que González Urrutia no ha cometido delito alguno, y por tanto "es necesario cerrar judicialmente el asunto, el caso, ante los tribunales"

FRANCIA GOBIERNO

Marine Le Pen da al Gobierno liderado por Barnier menos de un año de vida

París (EFE).- La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, avisó este sábado de que el Gobierno liderado por Michel Barnier durará un máximo de diez meses -plazo en el que se pueden legalmente convocar nuevas elecciones- por falta de credibilidad. En declaraciones realizadas en un acto de su partido, la Agrupación Nacional (RN), Le Pen subrayó que su deseo es que el mandato de Barnier sea "el más corto posible", y agregó que un gran país como Francia "no puede estar dirigido por una fuerza política que logró un 5 %" en los últimos comicios de julio.

EEUU ELECCIONES

Los haitianos en EEUU piden a Trump que pare de contar mentiras

Miami (EFE).- La comunidad haitiana en Estados Unidos, país donde suma al menos un millón de personas, la mitad de ellas en el sur de Florida, está hastiada de los comentarios del expresidente y candidato republicano Donald Trump sobre que comen perros y gatos. Ciudadanos de ese país en la Pequeña Haití en Miami expresaron a EFE su indignación por los comentarios de Trump y reclamaron al expresidente de EEUU que debe parar ya de contar "esas peligrosas mentiras" que solo buscan demonizarlos.

PERÚ FUJIMORI

La familia de Fujimori convierte su misa en mitin con gritos de "presidenta" para su hija

Lima (EFE).- La familia del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) convirtió este sábado la misa de cuerpo presente en un mitin político con su más famosa canción de campaña "el ritmo del chino", interpretada con ritmos fúnebres, y gritos de "presidenta" para su hija y heredera política, Keiko Fujimori. El funeral se celebró en el Gran Teatro Nacional, junto a la sede del Ministerio de Cultura, donde Fujimori fue velado con honores de Estado y ante miles de militantes.

ARGELIA PRESIDENCIALES

Constitucional de Argelia ratifica la victoria electoral de Tebboune con un 84% de apoyo

Argel (EFE).- La Corte Constitucional de Argelia confirmó este sábado la reelección del presidente, Abdelmajid Tebboune, por un 84,30% de los votos, en lugar del 94,65% anunciado, y fijó la participación de las elecciones de hace una semana en el 46,10% tras una polémica sobre los datos preliminares. Los dos candidatos opositores, el islamista Abdelali Hassani y el socialista Youcef Aouchiche, que habían recurrido los resultados provisionales ante el Constitucional, obtuvieron un 9,56 % y 6,14% de apoyo, respectivamente.

FRANCIA JUSTICIA

Miles de manifestantes en París en apoyo a mujer drogada y violada por decenas de hombres

París (EFE).- Miles de manifestantes mostraron este sábado en París su apoyo a Gisèle Pelicot, la mujer a la que su marido drogó durante años para que fuese violada por decenas de desconocidos, y pusieron a España como ejemplo en la lucha de la violencia machista, evocando casos como el de 'la Manada' (2016).Cuando se cumplen 10 días del mediático juicio en Aviñón contra el marido de Gisèle, Dominique Pelicot, y otros 51 hombres acusados de participar en las violaciones, al menos 2.000 personas denunciaron el laxismo de la Justicia y la ineficacia de la Policía a la hora de condenar e investigar los casos de violación contra las mujeres.

ASIA INUNDACIONES

Birmania pide ayuda por las inundaciones y mejora la situación en Tailandia y Vietnam

Bangkok (EFE).- La junta militar de Birmania (Myanmar) pidió este sábado ayuda internacional a través de donaciones en un gesto inusual debido a las inundaciones, mientras que la situación por el temporal mejoró en las zonas más afectadas en Tailandia y Vietnam. Mas de 330 personas han muerto en las últimas dos semanas debido al impacto del Yagi, que ha causado estragos como tifón a su paso por Filipinas, China y Vietnam y ya como depresión tropical en Tailandia y Birmania.

AUSTRIA TEMPORAL

Austria declara estado de zona catastrófica en varias regiones por el temporal de lluvia

Viena (EFE).- Las autoridades austriacas declararon este sábado zona catastrófica 23 comunidades del país, localizadas principalmente en los estados federados de Baja Austria y Estiria, debido a las fuertes inundaciones causadas por las lluvias torrenciales de los últimos días. El estado federado de Baja Austria, que limita al norte con la República Checa, es por ahora el más afectado. En esta zona, el desbordamiento de ríos y embalses en Waldviertel, región situada a unos 115 kilómetros al oeste de Viena, ha obligado a evacuar a cientos de personas.

ESPAÑA CINE

Director del Festival de San Sebastián: Milei se está cargando la cultura en Argentina

San Sebastián (España) (EFE).- El director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el español José Luis Rebordinos, considera que el Gobierno de Javier Milei "se está cargando la cultura" en Argentina y "desmantelando" el cine de ese país y que, de continuar la actual situación, "puede llegar prácticamente a desaparecer el cine de autor". Rebordinos habla, en una entrevista con EFE, a una semana del comienzo de la 72 edición del certamen que se celebra en San Sebastián (norte de España), del respaldo que este año el Festival va a dar a la cinematografía argentina, a la que dedicará una jornada en la que, entre otras actividades, se proyectará la película 'Traslados', de Nicolás Gil Lavedra, sobre los llamados "vuelos de la muerte". EFE

