(Previa) El Celta quiere recuperar la confianza y el Athletic, la primera victoria a domicilio

El RC Celta espera recuperar este domingo en Abanca Balaídos la senda de la victoria ante el Real Valladolid (14.00 horas), en una quinta jornada de LaLiga EA Sports en la que el Athletic busca vencer por primera vez a domicilio este curso ante una UD Las Palmas que ansía abandonar los puestos de descenso (18.30 horas). Los gallegos, que llegaron a ostentar el liderato de la categoría, perdieron terreno con el FC Barcelona después de ceder en casa en el último minuto ante el Villarreal (4-3) y de caer también en la orilla en El Sadar (3-2) justo antes del parón. Con seis puntos, están a solo uno de la zona continental, por lo que un triunfo y unos resultados favorables podrían devolverles a los puestos nobles. Para ello, Claudio Giráldez no podrá contar con Alfonso González, expulsado por roja directa ante Osasuna, ni con los lesionados Javier Manquillo y Carlos Domínguez, a los que se unió el sábado Luca de la Torre, con una tendinitis. El defensa serbio Mihailo Ristic es duda, y los argentinos Tadeo Allende y Cervi entran por primera vez en la convocatoria este curso. Enfrente, los blanquivioletas también desean una victoria que se les resiste desde su redebut en Primera, cuando superaron al RCD Espanyol (1-0). El empate ante el Leganés y, sobre todo, las abultadas derrotas ante Real Madrid (3-0) y Barça (7-0) le dejaron solo dos unidades por encima de los puestos de quema, además de como al equipo más goleado de la categoría. Paulo Pezzolano se mantiene pendiente del estado de André Ferreira y de Javi Sánchez, ambos con molestias musculares, pero no tendrá a disposición todavía a Anuar, que sigue recuperándose de una hernia inguinal. En el Estadio de Gran Canaria, la UD Las Palmas peleará por conseguir sus primeros tres puntos de la temporada ante un Athletic Club que todavía no se ha impuesto lejos de San Mamés. El conjunto amarillo, solo ha cosechado dos unidades hasta el momento, gracias a sus empates al calor de su público ante el Sevilla (2-2) y frente al Real Madrid en casa (1-1), pero sucumbió en otros duelos a priori más asequibles. En Leganés, encajó la primera derrota del curso (2-1), y justo antes del parón volvió a sucumbir frente al Deportivo Alavés (2-0). Adnan Januzaj es la única duda para Luis Carrión, ya que Pejiño está completamente recuperado. Los de Ernesto Valverde, por su parte, han cosechado únicamente cuatro unidades hasta el momento, gracias a su empate en la primera jornada ante el Getafe (1-1) y al triunfo en casa ante el Valencia (1-0), pero en la última fecha, de nuevo en San Mamés, cayeron frente al Atlético (0-1). El equipo bilbaíno tendrá las ausencias de Unai Simón y de Yeray Álvarez, este último lesionado esta semana durante un entrenamiento, pero a cambio Iñigo Ruiz de Galarreta ha recibido el alta de su lesión en el gemelo de la pierna izquierda y ya estará a disposición del 'Txingurri'. --PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS. Celta - Valladolid. Hernández Maeso (C.Extremeño) 14.00. Girona - FC Barcelona. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 16.15. Las Palmas - Athletic Club. Ortiz Arias (C.Madrileño) 18.30. Atlético de Madrid - Valencia. Soto Grado (C.Riojano) 21.00.

