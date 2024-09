Marine Le Pen da al Gobierno liderado por Barnier menos de un año de vida

París, 14 sep (EFE).- La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, avisó este sábado de que el Gobierno liderado por Michel Barnier durará un máximo de diez meses -plazo en el que se pueden legalmente convocar nuevas elecciones- por falta de credibilidad.

"Deseo que este mandato sea el más corto posible. Creo que no puede durar. Un gran país como Francia no puede funcionar así, no puede estar dirigido por una fuerza política que logró un 5 %" en los últimos comicios de julio, opinó Le Pen, en las jornadas parlamentarias de su partido, la Agrupación Nacional (RN).

La dirigente hizo alusión al hecho de que Barnier, escogido primer ministro por el presidente Emmanuel Macron para salir de la parálisis tras las elecciones de julio, pertenece al conservador Los Republicanos (LR), cuyos resultados quedaron bastante por debajo del 10 %.

"Estoy más que convencida de que en 10 meses habrá de nuevo elecciones. Es lo que deseo", agregó la ultraderechista, quien ni siquiera ha esperado a que el nuevo primer ministro anuncie su equipo ministerial, lo que se prevé para la próxima semana.

Estas declaraciones desentonan con el tono levemente conciliador con el que había recibido hace menos de dos semanas la nominación de Barnier (73 años), al que no vetó de entrada descartando una moción de censura que la izquierda sí pretende presentar brevemente.

Desde julio, la Asamblea Nacional francesa está dividida en tres grandes grupos, la izquierda (levemente mayoritario), el centro macronista y la ultraderecha.

Cualquier Gobierno puede caer si uno de los dos grupos se pone de acuerdo. Por ello, en el caso de Barnier, los votos del RN lepenista serían cruciales para derribarle con la ayuda de la izquierda.