La española Valentina Krauel y el chileno Marcelo Jiménez brillan en Barcelona

Barcelona, 14 sep (EFE).- La española Valentina Krauel y el chileno Marcelo Jiménez se colgaron este sábado el oro en la final de skate de la 16ª edición del Extreme Barcelona, el evento de deportes urbanos que se disputa del 12 al 15 de septiembre en el Parc del Fòrum de la Ciudad Condal.

Krauel dominó la final femenina con una puntuación de 100,34, por delante de la también española Valentina Muñoz (96,59) y de la checa Laura Zackova (89,3), que se enfundó el bronce.

"En el entrenamiento me he sentido con mucha confianza. Para mí, el Extreme Barcelona es una de las mejores competiciones en las que he participado, es muy emocionante y atrae a muchísima gente", aseguró Krauel, de 15 años, en declaraciones a la organización.

En la categoría masculina fue el chileno Marcelo Jiménez, de 27 años, el que se llevó la victoria con una puntuación de (156,19), mientras que los argentinos Nacho Lima (145,29) y Joel de Castro (124,11) se hicieron con la plata y el bronce, respectivamente.

En la disciplina de bmx masculina, el burgalés Daniel Peñafiel revalidó el título de campeón de España con 84 puntos, imponiéndose en la final a Jaime Francisco (76,33) y Pol Díaz (73,83).

En la categoría femenina, en cambio, la guipuzcoana Teresa Fernández también reeditó el título como campeona nacional, por delante de Laura Carrera y Maialen Seisdedos.

En 'breaking', la gran favorita, la bailarina BGirl Ana Furia, cumplió con los pronósticos y se proclamó campeona de España, mientras que en la categoría masculina el ganador fue el bailarín BBoys Xak (Juan de la Torre), que debutaba en la competición. EFE

