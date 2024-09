Ivonne Reyes aconseja a Gabriela Guillén a que disfrute lo máximo que pueda de su hijo

Ivonne Reyes reapareció este viernes, 13 de septiembre, ante las cámaras en la XVIII edición de los Premios Escaparates y no dudó en aprovechar el momento para mandarle un consejo a Gabriela Guillén tras la polémica que ha tenido con Bertín Osborne. Ella mejor que nadie sabe lo que es vivir un proceso así y aunque confesaba que "yo no sé quién para darle consejos a Gaby", sí que confesaba que es "una madraza, un amor de niña y bueno, madraza total, nada que...¿qué le puedo decir? Que sea feliz, que disfrute de su hijo a tope y que no pierda el tiempo en descuidarse". La colaboradora de televisión la aconsejaba que "se centre en su hijo porque el tiempo pasa muy rápido" ya que "el mío ya tiene 24 años y no te das cuenta, bueno, para mí sigue siendo un bebé". Sin querer mojarse demasiado, espera que Gabriela "sea feliz con él y que disfrute cada etapa y cada cumpleaños" porque el tiempo pasa muy deprisa y no merece la pena estar involucrada en guerras que no llegan a ningún sitio.

