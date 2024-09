Flick: "Es un partido de nivel 'Champions' y lo esperamos con ganas"

San Juan Despí (Barcelona), 14 sep (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó que el derbi que su equipo librará contra el Girona este domingo en Montilivi será "un partido de nivel de 'Champions'" y que, por eso, lo esperan "con ganas".

"El Girona lo hizo muy bien la última temporada. Será difícil, porque juegan bien, será un partido duro, de alto nivel, pero queremos seguir ganando después de haber ganado los primeros cuatro partidos", advirtió en rueda de prensa.

Flick destacó que uno de los "puntos fuertes" del Girona es la posesión: "Tendremos que apretar bien y defender como equipo, ocupar bien las posiciones, no alejarnos demasiado del rival. A mi equipo también le gusta tener la posesión y, si lo logramos, tendremos opciones de ganar el partido".

El preparador alemán dijo no estar pensando en el debut del próximo jueves en la Liga de Campeones ante el Mónaco pero que, dada la calidad del Girona, será "un buen test" para el duelo ante el conjunto monegasco.

Aunque aún no tiene el once decidido, Flick adelantó que todos los futbolistas que han regresado de la concentración con sus selecciones "están listos para jugar y quieren jugar".

El que no estará disponible es el delantero Ansu Fati, que esta semana ya se ha entrenado con el grupo pero todavía no tiene el alta médica de la fascitis plantar que arrastra desde hace mes y medio.

"Estamos contentos de tenerlo entre nosotros otra vez. En las próximas semanas, tendrá posibilidades, y eso es bueno para el equipo. También Gavi participa en parte de los entrenamientos, aunque su vuelta tardará más. Pero la vuelta de Ansu está enfocada para el jueves", explicó.

Sí estarán en Montilivi los delanteros Lamine Yamal y Raphinha. Del primero, el técnico del Girona, Michel Sánchez, dijo este sábado que se trata de un jugador absolutamente diferencial y Flick cree que "tiene razón", pero que es muy joven y aún puede evolucionar.

"Es un jugador muy determinante. Lamine está a un alto nivel, pero a su edad puede mejorar y tiene que mejorar. Es fantástico verlo cada día, pero so quiere ser un gran campeón no podrá descansar mucho. Tiene que seguir y seguir, porque los campeones no descansan", comentó sobre el joven punta azulgrana.

Y también se deshizo en elogios hacia Raphinha, el MVP de LaLiga el mes de agosto. "Está a tope. Tiene un papel determinante y es un jugador brillante. Me encanta su intensidad en los partidos y en los entrenamientos. Un jugador como él, cuando lo pone todo, contagia energía y positividad al resto del equipo", resumió. EFE

