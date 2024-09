El expresidente uruguayo José Mujica recibe el alta tras una gastrostomía

El expresidente uruguayo José Mujica ha recibido este viernes el alta de un hospital de Montevideo, después de que el pasado sábado fuese sometido a una operación de gastrostomía, según ha explicado su médica personal. La doctora Raquel Pannone ha confirmado que Mujica, se encuentra "mejor" y que la operación fue "muy bien tolerada", por lo que el expresidente, de 89 años, seguirá el tratamiento de alimentación e hidratación desde su casa. La intervención quirúrgica, ha explicado Pannone, consistió en la colocación de una sonda al estómago, lo que permitirá un "acceso para el alimento y la hidratación seguras, con un buen flujo (...), mientras el esófago se puede ir recuperando naturalmente". El objetivo es que se recupere de la lesión en este órgano producida por el tratamiento de radioterapia al que se ha sometido para combatir el cáncer. "Tiene una fibrosis en el esófago y una consecuencia de la radioterapia realizada", explicó el pasado 5 de septiembre, cuando Mujica ingresó en el hospital. Pannone ha asegurado que tratarán de que el líder latinoamericano vaya probando alimentos por vía oral a fin de retirarle la sonda, si bien ha enfatizado que se hará de forma "paulatina". "Es un paciente de 90 años, con comorbilidades. No podíamos ponernos muy ansiosos para la recuperación", ha recordado la especialista en unas declaraciones recogidas por el diario uruguayo 'El País'. Pese a ello, el tratamiento "no tiene plazo" y, según el caso, "puede estar para el resto de su vida". El expresidente ha reducido su actividad a raíz del diagnóstico de un tumor y el pasado fin de semana no acudió a una reunión del Frente Amplio, la coalición con la que llegó al poder en el año 2010. Sigue siendo un referente político en Uruguay y también para la izquierda en América Latina, si bien se ha desmarcado en los últimos años de gobiernos como el del venezolano Nicolás Maduro, a quien ha cuestionado públicamente por su autoritarismo.

