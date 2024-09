EEUU sanciona a medios rusos por recaudar fondos para adquirir armamento para la guerra de Ucrania

Estados Unidos ha anunciado este viernes sanciones contra medios de comunicación rusos por participar en "operaciones encubiertas" de desestabilización en el exterior, fundamentalmente en Moldavia, y llevar a cabo campañas de recaudación de fondos para adquirir armamento militar para las tropas rusas en Ucrania. "EEUU apoya el libre flujo de información. No tomamos medidas contra estas entidades e individuos por el contenido de sus informaciones ni tampoco por la desinformación que crean y difunden públicamente, sino por sus actividades encubiertas", ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado. En este sentido, Washington ha dejado claro que este tipo de actividades "son no son periodismo". "Estados Unidos siempre defenderá la libertad de expresión, incluyendo para aquellos con quienes no estamos de acuerdo", ha reiterado. En concreto, las sanciones afectan a Rossiya Segodnya, una agencia de radiodifusión rusa de propiedad estatal que tiene su sede en Moscú. Estados Unidos acusa a esta empresa de "coordinarse con el Kremlin para intentar fomentar el malestar en Moldavia". Su director general desde 2013, Dimitri Konstantinovich Kiselev, ha sido incluido en la 'lista negra'. Junto a él han sido sancionados Ano Evraziya y Nelli Alekseyevna Parutenko por "socavar la democracia moldava e interferir en los procesos electorales de Moldavia" en favor del ilegalizado partido prorruso Shor. La empresa de medios TV Novosti, que controla el canal Russia Today (RT), ha sido sancionada por colaborar con el Kremlin para socavar las próximas elecciones presidenciales moldavas en favor del Gobierno del presidente Vladimir Putin. "El Departamento insta a sus socios a reconocer la gravedad de esta amenaza y a tratar con seriedad las operaciones encubiertas de RT", ha señalado, poniendo como ejemplo la creación de portales de noticias para difundir desinformación sobre el conflicto en Europa, África y América del Sur, con especial atención en Argentina. Washington también ha alertado de que una plataforma de financiación colectiva online que opera dentro de RT --con ayuda de las redes sociales-- ayuda a proporcionar apoyo material y armamento a las fuerzas rusas que combaten en el frente en Ucrania. El editor jefe adjunto y director de radiodifusión internacional de Sputnik, Anton Anisimov, administra esta iniciativa. "Los equipos y suministros militares, que incluyen rifles, supresores, miras para armas personales, chalecos antibalas, ropa, equipos de visión nocturna, drones, equipos de radio y generadores diésel, se importan en pequeños pedidos para evitar el escrutinio no deseado. Parte de este equipo proviene de China", ha resaltado. De la misma forma, Estados Unidos ha asegurado que el Gobierno ruso "incorporó dentro de RT en la primavera de 2023 una entidad con capacidades ciberoperativas y vínculos con la Inteligencia rusa" con el objetivo de esparcir desinformación en todo el mundo.

