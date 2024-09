Ana Cristina Portillo nos habla de su boda con Santiago Camacho

El próximo 28 de septiembre, Ana Cristina Portillo -hija pequeña de Sandra Domecq- pasará por el altar con Santiago Camacho en compañía de todos sus seres queridos y hasta ahora se desconocía si entre los invitados se encontraría Bertín Osborne. El presentador la considera como una hija más debido a la buena relación que tiene con ella y esta con sus hermanas, pero nada sabíamos hasta ahora. Este jueves, la diseñadora ha sido preguntada por ello y ha desviado la respuesta asegurando que "eso siempre es sorpresa, no se sabe nada, si es lo que te digo, en plan, yo estoy en plan como si no fuese conmigo la historia". En cuanto a cómo está llevando los preparativos de su enlace, Ana Cristina nos confesaba que está "bastante tranquila" algo que le está sorprendido porque "normalmente soy muy nerviosa, soy un poco control freak y pensé que le iba a pasar muchísimo peor". Ella está tranquila y su futuro marido también, ya que nos explicaba que está "bastante tranquilo" aunque a veces los nervios le juegan mala pasada: "Es más el agobio de organizar mesas, no sé qué, no sé cuántos, pero estamos muy tranquilos, sí, sí". Por último, la diseñadora desvelaba que sólo lucirá un vestido, y aunque no ha querido dar pistas sobre el estilo del mismo sí ha dicho que no se considera "muy moderna ni muy clásica". Eso sí, sus hermanas tendrán un papel muy importante porque serán testigos de su gran día.

