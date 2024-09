Victoria Federica, esquiva ante las cámaras en su reaparición tras su debut en televisión

Victoria Federica ha reaparecido públicamente tras su debut en televisión en 'El Hormiguero' el pasado lunes, coincidiendo con su 24 cumpleaños. Un día muy especial que la hija de la infanta Elena celebró con una comida íntima en el palacio de La Zarzuela a la que no faltaron ni el Rey Felipe ni Don Juan Carlos, y en el que mostrando una faceta hasta ahora desconocida en ella, se mostró relajada al hablar de su vida privada en el programa de Pablo Motos. Todavía con la 'resaca' del éxito rotundo de su primera entrevista en la pequeña pantalla, y en el punto de mira después de que haya trascendido que a los Reyes no les habría hecho gracia algunas de las confesiones que hizo en 'El Hormiguero' -como el agobio que sentía cuando era adolescente y tenía a dos escoltas siguiendo cada uno de sus pasos- Victoria ha asistido al desfile con el que Pedro del Hierro ha celebrado, en el marco de la MBFW Madrid, su 50 aniversario en el mundo de la moda. Pura sofisticación con un smoking negro de la firma, blusa de terciopelo al tono y un llamativo bolso de flecos metalizados, la influencer se ha mostrado de lo más esquiva ante las cámaras, dejando claro que a pesar de su visita al programa de Antena 3, no piensa cambiar su actitud con los reporteros y no piensa dar detalles sobre su vida en un photocall. Así, después de posar con su mejor sonrisa y asegurar que se encuentra "muy bien, gracias", Victoria ha esquivado las preguntas de la prensa y ha evitado dar ningún detalle sobre la celebración de su cumpleaños en Zarzuela. Tras el desfile, la nieta del Rey Juan Carlos abandonaba el evento 'escoltada' por varios acompañantes y , mucho más seria e incómoda ante las cámaras que a su llegada, ha dejado en el aire si es cierto que a los Reyes Felipe y Letizia no les sentó bien su entrevista en 'El Hormiguero', dando la callada por respuesta a si ha recibido una 'regañina' de Zarzuela por hablar de ciertos aspectos relacionados con su familia.

