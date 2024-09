Sábado 14 y domingo 15 de septiembre de 2024

Madrid, 13 sep (EFE).-

SÁBADO 14

.- Tel Aviv/Gaza.- Seguimiento de la guerra en Gaza. (Foto)(Vídeo)

.- Kiev/Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, ha marcado una nueva línea roja, el empleo de misiles de largo alcance contra su territorio, cuya violación supondría, según el Kremlin, la guerra con la OTAN, amenaza que podría abrir una nueva fase del conflicto en Ucrania. (foto)(vídeo)

.- Lisboa (Portugal).- Con una receta más salada que la tradicional portuguesa, la madrileña Chocolatería San Ginés aterriza en Lisboa para tratar de encandilar a los portugueses, que suelen preferir las porras a los churros y con sabores más dulces que en España. (foto)(vídeo)

.- Bruselas (Bélgica).- Un equipo de arqueólogos y voluntarios trabajan en un hallazgo arqueológico de la batalla de Waterloo (Bélgica), ocurrida el 18 de junio 1815, que supuso la victoria de las tropas aliadas, dirigidas por el duque de Wellington, frente al ejército francés de Napoleón Bonaparte. (foto)(vídeo)

.- París (Francia).- La avenida de los Campos Elíseos acoge un gran desfile de deportistas olímpicos y paralímpicos franceses para festejar con la población los éxitos de los recientes Juegos de París. (Foto)(Vídeo)

.- París (Francia).- El bailaor español afincado en París Rubén Molina prepara su actuación junto al saxofonista Luis González en el Museo Picasso, dentro del festival Les Traverssés. (Foto)(Vídeo)

.- Mónaco.- Entrevista con el brasileño Thiago Scuro, director general del Mónaco, de cara al encuentro de Liga de Campeones ante el Barcelona, el próximo 19 de septiembre. (Vídeo)

.- Marrakech (Marruecos).- Al sur de Marrakech, de camino a las montañas del Atlas, una colina de olivos destaca en medio de la tierra ocre y yerma. Allí, 300 burros, mulas y caballos se recuperan del maltrato, el abandono y el hambre en un refugio fundado hace una década por dos ingleses que encontraron en estos animales el motor para levantarse cada día. (Foto) (Audio) (Vídeo)

.- Nueva York (EE.UU.).- Un grupo de neoyorquinos -entre ellos el actor Robert De Niro, el director Martin Scorsese y la cantante Patti Smith- luchan por conservar un jardín repleto de estatuas en el corazón de Manhattan que podría ser evacuado pronto para convertirse en un centenar de apartamentos asequibles y así combatir la crisis de la vivienda que sufre Nueva York. (foto) (vídeo)

.- Bogotá (Colombia).- La Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad se reúne en Bogotá, con la asistencia del presidente colombiano, Gustavo Petro, para discutir las acciones y movilizaciones en apoyo a su Gobierno en momentos en que el mandatario denuncia casi a diario una supuesta conspiración para derrocarlo e incluso asesinarlo. (Foto) (Vídeo)

.- Bogotá (Colombia).- Se celebra el Festival Cordillera, con la participación en su primera jornada de artistas como Juan Luis Guerra, Hombres G y Miranda, entre otros. (foto) (video)

.- Ciudad de México.- Decenas de miles de mexicanos de todo el país se preparan para presenciar el último Grito de Independencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien usará este acto, el 15 de septiembre, para despedirse con un evento masivo en el Zócalo de México. (Foto) (Vídeo)

.- Tegucigalpa (Honduras).- El oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) moviliza a sus simpatizantes para condenar el intento de golpe de Estado del que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dice ser víctima tras la difusión de un narcovideo que involucra a su Gobierno. (foto) (vídeo)

.- Río de Janeiro (Brasil).- Segunda noche de conciertos en el Parque Olímpico de Río de Janeiro de la décima edición del Rock in Rio, el mayor festival musical de Brasil, con la actuación, entre otros, de Imagine Dragons, OneRepublic, Zara Larsson y el brasileño Lulu Santos. (foto) (video)

DOMINGO 15

.- Tel Aviv/Gaza.- Seguimiento de la guerra en Gaza. (Foto)(Vídeo)

.- Kiev/Moscú.- Seguimiento de la guerra en Kiev (foto)(Vídeo)

.- Moscú (Rusia).- Un tercio de los rusos no quiere tener hijos, consecuencia directa de la inestabilidad política y económica debido a la guerra, lo que ha provocado una crisis demográfica que no se recordaba en este país desde 1999, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, aún no había llegado al Kremlin. (foto)

.- Atenas (Grecia).- Grecia enfrenta actualmente una sequía inédita que ha secado lagos de ecosistemas protegidos y reducido a la mitad la producción agrícola en varias regiones del país, agravada por la falta de infraestructuras adecuadas para gestionar este valioso recurso natural. (foto) (vídeo)

.- Viena (Austria).- El fanatismo y el reclutamiento en línea, característicos del islamismo radical, encuentran su paralelismo en la extrema derecha en Austria, que aunque con objetivos diferentes, utiliza Internet para expandir su influencia y contribuir a la creciente radicalización de la sociedad austríaca. (foto)

.- Viena (Austria).- El rápido retroceso de los glaciares en los Alpes europeos supone un nuevo desafío para los arqueólogos, que deben salvar de la desintegración los objetos que el hielo y las masas de nieve han conservado intactos durante siglos y ahora están quedando a la intemperie. (foto)

.- La Habana (Cuba).- La actriz cubana Mirtha Ibarra se confiesa en una entrevista a EFE "realizada" y "muy contenta" con su próximo filme, Neurótica anónima, de la que es guionista y actriz protagonista dando vida a una mujer que sueña con ser intérprete en la gran pantalla y es víctima de la violencia machista. (Foto) (Vídeo)

.- San Salvador (El Salvador).- Organizaciones sociales, miembros de la oposición y activistas de derechos humanos marchan contra diversas decisiones del Gobierno de Nayib Bukele y para exigir transparencia, rendición de cuentas y la liberación de inocentes detenidos en el contexto del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022. (Foto) (Vídeo)

.- Buenos Aires (Argentina).- El presidente de Argentina, Javier Milei, defiende este domingo el Presupuesto 2025, en el que hará hincapié en el equilibrio fiscal como eje de la política económica de su Gobierno. (foto) (video)

.- Río de Janeiro (Brasil).- Tercera noche de conciertos del Rock in Rio, el mayor festival musical de Brasil, con la actuación de Avenged Sevenfold, Evanescence, Journey y la icónica banda brasileña Os Paralamas do Sucesso. (foto) (video)

.- Ciudad de México.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, encabeza la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo de la capital mexicana, un evento multitudinario que contará con la actuación de la agrupación de música regional mexicana Banda MS y con el que espera mostrar su fortaleza política antes de ser relevado del cargo, el próximo 1 de octubre. (foto) (video)

.- Bogotá (Colombia).- La Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad concluye en Bogotá dos días de reuniones para discutir acciones de apoyo al presidente colombiano, Gustavo Petro, en los 23 meses que le quedan de Gobierno. (foto) (video)

.- Bogotá (Colombia).- Segunda jornada del Festival Cordillera con la participación de artistas como Los Fabulosos Cadillacs, Fonseca y Babasónicos, entre otros. (foto) (video)

.- Tegucigalpa (Honduras).- La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, encabeza los actos conmemorativos del 203º aniversario de la independencia del país de la Corona española. (foto) (vídeo)

epp

ftv/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.