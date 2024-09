Moody’s alerta a Boeing que podría perder el grado de inversión

(Bloomberg) -- Boeing Co. corre el riesgo de perder la calificación de grado de inversión, ya que el fabricante de aviones se enfrenta a la posibilidad de una huelga prolongada que perjudicaría aún más la producción y el flujo de caja.

Moody’s Ratings ha mantenido la calificación crediticia de la deuda no garantizada de Boeing en “Baa3” desde abril. La agencia calificadora informó este viernes en un comunicado que está revisando las calificaciones para una posible rebaja y que “evaluará la duración de la huelga y su impacto en el flujo de caja y la posible captación de capital que pueda emprender Boeing para reforzar su liquidez”.

Boeing ha estado luchando por mantener la calificación de grado de inversión, una misión que ahora se ha complicado con la huelga que convocaron anoche los trabajadores. La empresa tiene una deuda neta de más de US$45.000 millones y ha estado perdiendo liquidez después de verse obligada a reducir la producción tras un accidente casi catastrófico en enero.

El descenso a la categoría “basura” aumentaría los costos de endeudamiento de Boeing en un momento en que lucha por recuperar sus operaciones comerciales y de defensa. Boeing también ha estado perdiendo dinero en algunos contratos de defensa, y su negocio espacial se ha visto afectado por retrasos y excesos de costos. Según Moody’s, la empresa tiene US$4.000 millones en deuda que vence en 2025 y US$8.000 millones que vence en 2026.

La rebaja a categoría “basura” tiene otras consecuencias financieras, como, por ejemplo, un menor número de inversionistas dispuestos a comprar la deuda de la empresa. Dos agencias calificadoras de riesgo deben rebajar la nota de una empresa a grado especulativo para que su deuda abandone el índice de grado de inversión y deje de considerarse de alta calificación.

El director financiero de Boeing, Brian West, declaró el viernes a los analistas en una conferencia de Morgan Stanley que la empresa estudiará las medidas necesarias para reforzar su balance. El fabricante de aviones está evaluando su estructura de capital para asegurar que pueda cumplir con el próximo vencimiento de deuda en los próximos 18 meses, indicó.

“Seguimos comprometidos a gestionar el balance con prudencia”, señaló West en una conferencia. “Queremos dar prioridad a la calificación crediticia de grado de inversión”.

Unos 33.000 trabajadores de las principales plantas de Boeing en el área de Seattle votaron anoche a favor de rechazar un nuevo acuerdo laboral y declararse en huelga. Boeing ha dicho que está dispuesta a volver a la mesa de negociación, después de ofrecer un aumento salarial del 25% junto con otros beneficios. Se desconoce la duración y el impacto de la huelga, pero la directiva del sindicato también se ha mostrado dispuesta a reanudar las conversaciones.

Fitch Ratings también informó el viernes que la calificación de grado de inversión de Boeing tiene “un margen limitado para una huelga”. Al igual que Moody’s, Fitch sitúa a Boeing en el nivel más bajo por encima del grado especulativo. Lo mismo ocurre con Standard & Poor’s, que califica a Boeing con “BBB-”.

