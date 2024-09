Los trabajadores de Boeing en EEUU van a la huelga y rechazan la subida del 25% en los sueldos

El sindicato de los trabajadores de Boeing en en la región de Seattle (EE.UU.) ha convocado una huelga por primera vez en 16 años y ha rechazado la oferta del fabricante para subir un 25% los salarios. Según recoge DPA, el 94,65% de los trabajadores votaron que no a la oferta que lanzó Boeing para evitar los paros, que contemplaba una subida salarial del 25% en cuatro años, mejorar en las coberturas sanitarias y las jubilaciones, dado que el sindicato IAM había pedido inicialmente un incremento del 40% en los salarios. Además, el 96% apoyó la convocatoria de huelga. La huelga ha comenzado a las 00.00 hora local de este viernes para unos 30.000 trabajadores. Los representantes sindicales han señalado en una rueda de prensa recogida por 'Bloomberg' que los puntos del acuerdo no eran lo suficientemente buenos y que la oferta no compensaba los 16 años de estancamiento salarial, el aumento de los gastos sanitarios y la deslocalización de miles de empleos sindicales. Por su parte, Boeing ha emitido un comunicado en el que muestra su compromiso para restablecer la relación con los trabajadores y el sindicato, además de volver a la mesa para alcanzar un nuevo acuerdo. Boeing atraviesa una crisis de reputación, de seguridad y económica desde 2019, cuando dos aviones 737 MAX sufrieron accidentes fatales. Tras esto, se han producido otros incidentes, como la caída de una parte del fuselaje de un avión de Alaska Airlines a principios de este año.

