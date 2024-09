Los padres no usan las herramientas de control parental, según Meta

Meta asegura que en lo que respecta a las herramientas de control parental han detectado un problema de comportamiento, dado que los adultos no acaban de utilizar las medidas que han introducido en sus redes sociales para limitar y proteger la experiencia de los menores. Los padres ignoran las herramientas de control parental, como ha reconocido el responsable de Asuntos Globales de Meta, Nick Clegg, durante el encuentro organizado por Chatham House este jueves en Londres. Clegg ha explicado que aun cuando ellos [Meta] crean este tipo de herramientas para servicios como Facebook e Instagram -unas 50 en los últimos años-, los padres no las usan. Y lo achaca a "un pequeño problema de comportamiento", según ha informado The Guardian y recoge Europa Press. No es la primera vez que se apunta esta falta de uso en relación a las redes sociales de Meta. A principios de año, The Washington Post informó de que menos del 10 por ciento de las cuentas de adolescentes en Instagram tenían activados los controles parentales a finales de 2022. Y de aquellos perfiles más restringidos, solo "un porcentaje de un solo dígito" de los padres había realizado ajustes. Entonces, la consultora tecnológica y exdirectora del equipo de Innovación Responsable de Meta, Zvika Krieger, confirmó que la mayoría de los padres no usaban los controles parentales, y apuntó que "a menos que los valores predeterminados se establezcan en configuraciones restrictivas, que la mayoría no lo son, hacen poco para proteger a los usuarios".

