Justin Timberlake se declara culpable por conducir ebrio y acepta realizar 25 horas de servicio comunitario

El cantante y exlíder de la banda N'Sync, Justin Timberlake, se ha declarado culpable de conducir bajo los efectos del alcohol asumiendo una multa de 500 dólares y aceptando realizar 25 horas de servicio comunitario en el próximo año. También se le retirará el permiso de conducir durante 90 días. Timberlake fue arrestado la madrugada del martes 18 de junio en Long Island, Nueva York. Al día siguiente fue puesto en libertad sin fianza y acusado de conducir en estado de ebriedad. De acuerdo con la información de CNN, los registros judiciales apuntaban que Timberlake le dijo al agente de policía que se había "tomado un martini" después de ser detenido por saltarse un stop y no mantener el coche en su carril. Un oficial del Departamento de Policía de Sag Harbor Village describió al cantante como "incapaz de dividir la atención" con los ojos "inyectados en sangre y vidriosos", y agregó que "tenía un habla más lenta, andaba inestable y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad estandarizadas". Timberlake ha asegurado ante los medios que se encontró "en una posición en la que podría haber tomado una decisión diferente" y ha reconocido que ha cometido un error, del que ha aprendido. El cantante ha pedido a los medios que difundieran un mensaje contra el consumo de alcohol: "Incluso si has tomado sólo una copa, no te pongas detrás del volante".

