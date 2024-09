Flappy Bird reanuda su vuelo y anuncia su regreso para navegadores web y dispositivos iOS y Android

Flappy Bird el conocido videojuego móvil de un pájaro volador que congregó a millones de jugadores y acabó cerrando en 2014, ha anunciado su vuelta para navegadores web y dispositivos iOS y Android de la mano de la nueva compañía Flappy Bird Foundation. El videojuego Flappy Bird fue un título aclamado entre los usuarios durante los años 2013 y 2014. Su mecánica era simple: dar toques a la pantalla para evitar que un pájaro chocase con tuberías al volar. Sin embargo, este título consiguió millones de fans y jugadores en un periodo breve de tiempo, lo que incluso ocasionó la creación de juegos clones. A pesar de su éxito, el propio desarrollador Dong Nguyen anunció su retirada de las tiendas de aplicaciones a penas un año después de su lanzamiento, tal y como dio a conocer en 2014, cuando compartió que no podía soportar la presión que le estaba ocasionando el éxito que había tenido. Ahora, una década después de su cierre, un grupo de fans del videojuego ha anunciado la vuelta de Flappy Bird a través de la compañía The Flappy Bird Foundation, con la que se han asociado y comprado los derechos legales de la marca para relanzar el título. Tal y como han compartido en su web, Flappy Bird ha sido renovado y está "listo para volar de nuevo" en una versión que mantiene la estética y diseño del juego original, pero que también incluye nuevos personajes, como el pájaro de tres ojos Trixy, el pingüino Peng, el pájaro con un cuerno de unicornio Quirky y el pájaro robot Tekno. Asimismo, esta nueva versión contará con distintos modos de juego, como el modo multijugador Flappy Bird Rivals, con el que los usuarios podrán desafiar a otros 99 jugadores, o un modo en el que se deberá disparar pájaros a través de aros de baloncesto. En concreto, según han recogido medios como IGN, quienes han tenido acceso a un comunicado de la compañía, Flappy Bird estará disponible para navergadores web a finales de octubre de este año y llegará para dispositivos iOS y Android en el próximo año 2025. Para llevar a cabo este lanzamiento, los creadores de Flappy Bird Foundation han adquirido la marca registrada oficial Flappy Bird, que era propiedad de la compañía estadounidense Gametech Holdings LLC. También han adquirido los derechos del juego Piou Piou vs. Cactus que, con una temática similar, sirvió de inspiración al creador de Flappy Bird. Tal y como ha manifestado al respecto el director creativo de Flappy Bird Foundation, Michael Roberts, el objetivo el nuevo videojuego es "ofrecer una experiencia nueva que mantendrá a los jugadores interesados durante años". Igualmente se ha pronunciado la desarrolladora de Piou Piou, Kek, quien también ha formado parte del proyecto y ha destacado su admiración por trabajar junto a un equipo de "fanáticos y creadores" que "sienten pasión por cambiar la narrativa de la industria y, juntos, devolverle la vida a Flappy Bird original".

