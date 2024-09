El presidente de Ceuta pide tranquilidad ante vídeos que animan a entradas masivas a nado: "No va a llegar a consumarse"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha lanzado este viernes un "mensaje de tranquilidad" ante la difusión de vídeos en redes sociales que animan a cruzar a nado el espigón del Tarajal el próximo domingo 15 de septiembre porque tiene "plena confianza" en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y augura que "esta alarma no va a llegar a consumarse". Vivas se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la detención de 60 personas entre Tánger y Tetuán, sospechosas de participar en la "fabricación y difusión" de "noticias falsas" en redes sociales que instigan a la organización de "operaciones masivas de inmigración ilegal" a raíz de la difusión en Tik Tok de vídeos de jóvenes marroquíes que incitan a cruzar a nado el espigón del Tarajal en los próximos días. "Lo primero que quiero hacer es transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos de Ceuta. Evidentemente a la ciudad de Ceuta no le gustan que aparezcan este tipo de alarmas, pero son una constante en el camino, en nuestro devenir y en nuestro quehacer diario", ha asegurado el jefe del Ejecutivo ceutí, que ha defendido que se trata de una "sociedad madura, solidaria y con una constante actitud solidaria" y que tiene "plena confianza en nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y entiendo que esta alarma no va a llegar a consumarse". En cualquier caso, Vivas ha destacado que este hecho pone de manifiesto que "esta frontera sur de España y de Europa en África vive en un estado permanente de inquietud y requiere atención prioritaria y especial para solventar estas cuestiones y las inevitables consecuencias de una presión migratoria que a veces desborda nuestras capacidades de acogida, como ahora ocurre con el asunto de los menores migrantes no acompañados, todo ello también en un clima embargado por el drama y el dolor irreparable de quienes tratando de buscar una vida mejor pierden la vida intentando llegar a Ceuta a nado". "ALERTA PERMANENTE" EN LA FRONTERA Preguntado por si está previsto algún despliegue especial para proteger la frontera este fin de semana, el presidente de Ceuta se ha mostrado convencido de que "nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están en alerta de manera permanente" y realizan un "trabajo excelente que merece el mayor de los reconocimientos en unas condiciones de extrema dificultad". "El camino no es jugarse la vida para llegar a Ceuta, sino una inmigración ordenada, arreglada, regulada, que permita fácilmente la inclusión del inmigrante en nuestra ciudad. Ceuta, en todo caso, es una ciudad de tránsito y hay que enfocarlo desde una perspectiva nacional porque es un asunto de todos, que tiene que tener una respuesta estructural, duradera en el tiempo y por parte de todos, del conjunto de España y del conjunto de Europa", ha añadido. Vivas ha señalado que "Ceuta sufre esta presión, algunos la califican de efecto llamada y yo quiero calificarla como la consecuencia inevitable de unas diferencias abismales de niveles de vida y de prosperidad entre ambos lados de la frontera" y que provoca la "huida de personas que se sienten desesperadas y están dispuestos a jugarse su vida". "EL ESTADO DEBE SALIR EN NUESTRO SOCORRO" "Las consecuencias no pueden descansar sobre las débiles espaldas de una ciudad de apenas 18 kilómetros cuadrados, una ciudad de 85.000 habitantes, y con unos condicionantes para el desarrollo económico que no tienen parangón en el resto de España, salvo el caso de Melilla", ha añadido antes de reclamar que "sea el Estado el que salga en socorro y contemple el traslado de menores entre comunidades de una manera ágil, efectiva y proporcional en base a criterios objetivos". En este sentido, Vivas ha confiado en que el acuerdo alcanzado entre PP y Coalición Canaria se extienda al Gobierno y al resto de comunidades autónomas porque es un "asunto de Estado que debe estar al margen de las siglas políticas, que nos debe a todos de unir en torno a los principios que establece y recoge de manera explícita o implícita nuestra Constitución, el sentido de Estado, la responsabilidad, la lealtad institucional y, por encima de todo, la solidaridad". "Ante esta situación tan crítica mi labor es contribuir a que se produzca ese acuerdo, porque sin acuerdo no habrá solución", ha insistido antes de recordar que Ceuta tiene "excedida su capacidad de acogida en un 500%" porque registra una cifra de menores migrantes por cada 1.000 habitantes "que multiplica por 25 la media nacional" con un incremento del 350% respecto al año anterior.

