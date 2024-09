El cuerpo de la activista de EEUU muerta a manos del Ejército de Israel llega a Turquía para su entierro

El cuerpo de la activista estadounidense de ascendencia turca muerta la semana pasada a manos del Ejército de Israel durante una protesta contra los asentamientos en Cisjordania ha llegado este viernes a Turquía de cara a su traslado a la provincia de Esmirna (oeste), donde será enterrada. El cadáver de Aysenur Ezgi Eygi ha llegado al aeropuerto de Estambul en un vuelo de Turkish Airlines que despegó de Azerbaiyán, según ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia. A su llegada se ha celebrado una ceremonia en su honor en la que han estado presentes representantes del Gobierno de Turquía. El traslado ha tenido lugar horas después de que este mismo medio publicara la autopsia realizada por las autoridades palestinas, que apunta a que la activista, de 26 años, murió a causa de un disparo en la cabeza, con una herida de bala en el lazo izquierdo, detrás de la oreja, con "pérdida de tejido cerebral" a través de la misma. La autopsia, realizada por el director del Instituto de Medicina Forense de la Universidad Al Najá, Rayan al Alí, especifica que la bala afectó al cerebelo, la médula y la base del cráneo, "sin herida de salida" y agrega que la trayectoria en la cavidad craneal fue "de izquierda a derecha, casi en línea recta". El Gobierno turco anunció el jueves que el cadáver de Eygi sería trasladado este viernes al país y condenó una vez más "este asesinato por parte del gobierno genocida de (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu". "Haremos todos los esfuerzos posibles para garantizar que este crimen no queda sin castigo", sostuvo. En este sentido, el ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunç, anunció la apertura de una investigación en torno a la muerte de Eygi y recalcó que Ankara no se quedará de brazos cruzados ante "un ataque terrorista" por parte de Israel. El Ejército de Israel afirmó el martes tras una investigación que la activista murió "muy probablemente como resultado de un disparo indirecto y no intencionado que estaba destinado a un instigador", tras lo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reclamó "una total rendición de cuentas" por la muerte de Eygi, si bien afirmó que se habría tratado de "un trágico error". Por su parte, la familia de la activista ha pedido a Estados Unidos una "investigación independiente" argumentando que "dadas las circunstancias del asesinato de Aysenur, una investigación de Israel no es adecuada", mientras que el Gobierno palestino ha condenado "firmemente" la "brutal ejecución" de la joven.

Compartir nota: Guardar Nuevo