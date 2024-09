EEUU afirma que "no hay cambios" en su política sobre el uso de misiles de largo alcance en Rusia

La Casa Blanca ha afirmado que "no hay cambios" en su política con respecto al posible uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania para atacar territorio ruso en medio de los llamamientos del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a los socios occidentales para que autoricen a Kiev a utilizar este tipo de armamento. "Yo no esperaría un anuncio hoy sobre capacidades de ataque de largo alcance dentro de Rusia", ha señalado este viernes en declaraciones a la prensa el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. En este sentido, ha reiterado que no habrá "anuncios importantes" de cara a las conversaciones entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el primer ministro británico, Keir Starmer, que ha viajado este viernes a Washington, según Bloomberg. Mientras Zelenski insiste en presionar a sus socios para que faciliten el envío de misiles de largo alcance y avalen su uso contra Rusia, el presidente Vladimir Putin ya advirtió en la víspera de que si las potencias occidentales accedían a tal extremo, supondría la entrada de la OTAN en una "guerra con Rusia".

