Dos juzgados autorizan a los becarios de Nacho Cano a continuar en España para evitar "perjuicios de difícil reparación"

Los juzgados de lo Contencioso Administrativo 6 y 9 de Madrid han suspendido de forma cautelar "la denegación del permiso de prórroga de estudios" a becarios que trabajan en el musical de Malinche a la espera de que se resuelva el proceso judicial abierto contra Nacho Cano por supuesta contratación de inmigrantes de forma irregular. Según recoge el auto del juzgado número 9 de Madrid al que ha tenido acceso Europa Press, los becarios podrán continuar en el país al considerar que el permiso solicitado no ocasiona "perjuicios graves de interés público o de terceros". El juez considera, "sin entrar en el fondo del asunto" que "la denegación de la prórroga por estudios causaría un perjuicio de difícil reparación o intensamente gravoso" ya que no tendrían "oportunidad de realizar los estudios que pretenden en España". Se trata de los primeros juzgados que han resuelto la petición de suspensión cautelar solicitada por la veintena de jóvenes mexicanos que viajaron a España para hacer prácticas. Su abogado, José Luis González, tiene previsto ahora informar al respecto a los juzgados contencioso-administrativos en los que están pendientes el resto de recursos para que "todas las medidas solicitadas vayan en la misma línea". Para la defensa de los estudiantes, la resolución judicial impide "la aplicación por parte de la Delegación de Gobierno de cualquier medida que pudiera intentar aplicar contra ellos en relación a su presencia en España". En su opinión, con estas resoluciones "la Delegacion de Gobierno se ve obligada a reconocer a los becarios la estancia legal por estudios en España hasta la financión de todo el procedimiento". El representante legal de los estudiantes mexicanos considera, asimismo, que las resoluciones de ambos juzgados suponen un "nuevo respaldo a la tesis de Nacho Cano de que los becarios estuvieron en todo momento en situación legal en España". La productora de Malinche ha defendido siempre que los jóvenes solicitaron su visado de estudiante en tiempo y forma, "lo que permitía su estancia legal continuada en España". Esta misma semana, los abogados de Nacho Cano han confirmado la entrega al juez de diversos 'whatsapps' en los que la becaria que denunció al músico le exigía 6.000 euros y una carta de recomendación a cambio de "no proceder legalmente". La Fiscalía de Madrid ha decidido también archivar, por falta de relevancia penal, la denuncia de la exbecaria que dio origen a la detención de Nacho Cano.

