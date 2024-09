Álvaro Muñoz Escassi, "muy feliz" tras el guiño de Hiba Abouk en el estreno de 'Masterchef Celebrity'

A pesar de que Hiba Abouk insiste en que lo único que le une a Álvaro Muñoz Escassi es una amistad, la actriz no ha dudado en alimentar los rumores de relación haciendo un comentadísimo guiño al jinete ante el estreno de su último proyecto, 'Masterchef Celebrity'. Y horas antes del arranque de la nueva edición del talent más popular de TVE se acordaba del ex de María José Suárez, con el que este verano fue pillada en actitud cariñosa durante una romántica escapada a Túnez. "Chicos, tengo dos cosas que deciros. Es-casi la hora de 'MasterChef' y he abierto un canal de difusión que os va a encantar" compartía en una historia de Instagram este lunes, haciendo un juego de palabras con el apellido del hombre con el que podría haber recuperado la ilusión en el amor tras su polémica separación del futbolista Achraf Hakimi en marzo de 2023. Tras este guiño que rápidamente se convirtió en viral en redes sociales, Hiba ha asegurado ante las cámaras de Europa Press que se trataba solo de una "broma" y "no hay más que eso": "Es una amistad y ya está. Es que no sé cuántas veces queréis que os lo diga" ha afirmado rotunda, dejando claro que no hay nada entre ella y Escassi. Además, la actriz se ha convertido en noticia porque este martes se reencontraba con Hakimi en un restaurante de la capital y abandonaban el lugar junto a su hijo mayor, Amín, en el coche del futbolista, sorprendiendo a propios y a extraños con este inesperado acercamiento un año y medio después de su ruptura. Al margen del reencuentro de Hiba con su exmarido, y sin revelar qué le ha parecido la broma que la concursante de 'Masterchef Celebrity' hizo en redes sociales haciendo un juego de palabras con su apellido, Álvaro ha reaparecido en uno de los eventos relacionados con la Semana de la Moda de Madrid y ha confesado que está "muy feliz", huyendo a las carreras cuando le hemos preguntado por su relación con la actriz.

