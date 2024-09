Álvaro de Luna asegura que sí saludaría a Laura Escanes si coincide con ella

Hace unos días conocíamos gracias a Anna Gurguí, colaborador del programa 'En todas las salsas' de Mtmad, que Laura Escanes había acudido en secreto a un concierto de Álvaro de Luna... pero que, sin embargo, no había colgado nada en redes sociales para que sus seguidores no especulasen sobre este movimiento. Este jueves tuvimos la oportunidad de preguntárselo directamente al cantante y... parece que no lo sabía, aunque sí que quiso opinar qué le parece este 'detalle' por parte de su exnovia: "Me alegro, me alegro que haya estado y espero que la haya disfrutado, que la haya pasado bien". Eso sí, en cuando a la fotografía que subió la influencer quejándose de que pusieran su música en un taxi, Álvaro nos comentó que "es algo natural, ¿no? O sea, al final yo igual si estuviera en su situación pues tampoco me hubiera hecho demasiada ilusión, ¿sabes? No sé". Y claro, tras conocer que estuvo en un concierto de él, muchas han sido las especulaciones que han salido a la palestra, pero parece que él tiene claro que Laura no siente nada por él: "No tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé". A pesar de que no terminaron bien y que las indirectas por redes sociales fueron constantes tras su ruptura, Álvaro nos aseguraba que no tendría ningún problema en saludarle si coincidiese con ella en algún sitio: "Ya lo dije la otra vez que por mi parte, por supuesto que sí, no hay ningún tipo de problema". Por último, le preguntábamos sobre si ha podido enamorarse en verano, pero parece que desea que la discreción siga muy presente en su vida y nos comentaba que "ya habrá tiempo, somos muy jóvenes".

