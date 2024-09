Presidente del Senado advierte a Petro que en Colombia no se juega con la democracia

Bogotá, 12 sep (EFE).- El presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda Sarabia, aseguró este jueves que en el país no se juega con la democracia, en respuesta al mandatario, Gustavo Petro, que lo acusó de hacer parte de una conspiración que busca sacarlo del poder e incluso asesinarlo.

"Presidente, cómo se ve que usted no conoce el talante democrático del Congreso. Acá no jugamos con la democracia. Usted debe terminar su periodo y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted. Nosotros no tomamos atajos ni debilitamos la institucionalidad", afirmó Cepeda Sarabia en X.

En un encendido discurso que pronunció este jueves durante un encuentro de medios alternativos, comunitarios y digitales en Armenia, capital del departamento del Quindío, Petro insistió en la conspiración en su contra y aseguró: "la orden está dada".

"Es la mafia la que paga porque el presidente de Colombia sea asesinado o se le destituya de su cargo lo más rápido posible", afirmó Petro.

Esta es una idea que el mandatario ya ha denunciado con anterioridad; de hecho ha sido una constante en sus discursos de las últimas semanas por las investigaciones sobre posible financiación irregular de la campaña que lo llevó al poder.

Según Petro, sus opositores insisten en que "el presidente violó la ley, y no la violó, para producir un proceso político de destitución del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Mucho dinero está corriendo detrás".

"Y no quieren que lo digamos porque quieren que el último día, cuando ya destituyan al presidente, como hicieron en Bolivia, como hicieron en Brasil, como hicieron en el Perú, matando gente, entonces la gente descuidada permita que el próximo presidente de la república en este periodo presidencial (2022-2026) sea el señor Cepeda, presidente del Senado", agregó.

Por eso, el senador Cepeda Sarabia, del Partido Conservador y opositor a Petro, lo invitó a que "en lugar de buscar fantasmas que no existen (...) se concentre en los resultados que el país espera".

"El Congreso de la República, como poder independiente y autónomo que es, seguirá cumpliendo con su misión constitucional sin distraerse de su rumbo", agregó Cepeda Sarabia.

En su discurso, el presidente colombiano también arremetió contra el magnate Elon Musk, propietario de la red social X, y dijo que "en cualquier momento" le puede cerrar su cuenta en esa plataforma.

"Ahora las redes, por haber demostrado su capacidad alternativa en todo el mundo, son compradas por los más ricos del mundo, como hicieron en Colombia. Ahora, donde yo me expreso, hay un señor proclive a los nazis, Elon Musk. "Cualquier momento él cierra mi cuenta, y entonces la tesis de (el exdictador chileno Augusto) Pinochet, (de) silenciar antes de la barbarie, se aplica", agregó el jefe de Estado.