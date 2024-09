Malí suspende durante tres meses las emisiones de la cadena francesa TV5 Monde

La Alta Autoridad de Comunicación de Malí (HAC) ha suspendido durante tres meses las emisiones de la cadena de televisión francesa TV5 Monde por la publicación de un artículo con falta de equilibrio en el tratamiento de la información. "El artículo penalizado carece de equilibrio en el tratamiento, ya que el periodista solo presenta la versión de sus fuentes sin tener en cuenta la versión de las Fuerzas Armadas malienses", ha indicado el órgano regulador de medios en un comunicado. En concreto, el artículo difundido el pasado 25 de agosto en el portal de África del canal de televisión francés informaba sobre la muerte de civiles durante un ataque con drones en el norte del país, sin mencionar la versión de las Fuerzas Armadas malienses. TV5 Monde, canal multilateral francófono y operador de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), ha lamentado en un comunicado "no haber sido contactado por la HAC y no haber podido dar explicaciones sobre los hechos que se le imputan". "En el momento en que TV5 Monde proporcionó esta información, el Ejército maliense aún no había hecho aclaraciones a pesar de las solicitudes de TV5 Monde. Pese a ello, la versión del Ejército fue dada a conocer en un escrito fechado el 26 de agosto", ha agregado. La ONG Reporteros sin Fronteras (RSF) ha condenado la suspensión de tres meses por parte del regulador de medios de Malí en un mensaje publicado en la red social X. "Ilustra la prohibición del Gobierno a los medios y periodistas extranjeros", ha agregado.

