Los diferentes grupos en la Eurocámara chocan sobre el reconocimiento a Edmundo González

Bruselas, 12 sep (EFE).- Los diferentes grupos políticos en el Parlamento Europeo preparan sus aportaciones al debate y la resolución que votarán en sesión plenaria la semana que viene sobre la crisis política en Venezuela, con discrepancias sobre el reconocimiento del candidato opositor en las últimas elecciones presidenciales, Edmundo González Urrutia.

La Eurocámara debatirá el martes sobre el asunto tras solicitarlo los grupos del Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D), Patriotas y Renovar Europa, indicaron a EFE fuentes parlamentarias, y se votará una resolución al respecto el jueves.

La UE rechaza reconocer la victoria en los comicios del 28 de julio del presidente venezolano, Nicolás Maduro, como reclaman las autoridades del país, ante la falta de evidencias por no haber sido publicadas todas las actas electorales.

El pasado día 8, con ocasión del exilio de González Urrutia en España, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que "Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales, por amplia mayoría, según las copias de las actas electorales a disposición del público".

Aunque los diferentes grupos políticos en la Eurocámara buscarán consensuar una resolución común que someter a votación -tienen hasta el miércoles a mediodía para presentarla-, parten de posiciones muy diferenciadas en lo que concierne al reconocimiento de González Urrutia.

La propuesta de resolución del PPE "será similar a la presentada por el PP en Madrid o incluso más dura", dijo hoy a EFE el portavoz del PPE, Pedro López de Pablo.

El Congreso de los Diputados de España, a propuesta del Partido Popular -y con el apoyo de la extrema derecha y grupos nacionalistas, instó la víspera al Gobierno de Pedro Sánchez a reconocer al líder opositor Edmundo González Urrutia como ganador de los comicios en Venezuela.

Sánchez recibió hoy a González Urrutia en medio de una escalada de tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro y le trasladó que España va a seguir trabajando "en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales" del pueblo del país suramericano.

En un encuentro hoy con periodistas, la presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas, Iratxe García, acusó a "algunas delegaciones" del PPE, en alusión a los populares españoles, de usar la crisis de Venezuela para "abrir una batalla política" dentro del PE.

"Algunas delegaciones del PPE utilizarán la misma estrategia que en los últimos cinco años, es decir, utilizarán algunos temas, por ejemplo Venezuela, para abrir una batalla política dentro del PE", indicó García.

La socialista española avisó de que el grupo que lidera mantendrá un enfoque diferente en la crisis política de Venezuela.

"Nosotros no lo haremos; estamos aquí para apoyar la democracia y al pueblo venezolano. Trabajaremos junto con otros grupos para tener una resolución sólida", subrayó García.

En este sentido, avanzó que la propuesta de resolución que pondrán sobre la mesa desde sus filas irá en el sentido de defender "la democracia, los derechos humanos y a los ciudadanos venezolanos".

Fuentes del grupo precisaron a EFE que la bancada de Socialistas y Demócratas no respaldará una resolución que pida a la UE el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela porque hacerlo iría en contra de la posición de la Unión y podría afectar a las negociaciones en curso para encontrar una solución entre las partes.

Además, añadieron las fuentes, en derecho internacional no se reconocen gobiernos, sino Estados, según la doctrina Estrada.

Ahora bien, puntualizaron que el hecho de que no se reconozca a González no significa que acepten la victoria de Nicolás Maduro ni su legitimidad democrática, porque no se ha probado que ha ganado las elecciones.

En una posición intermedia se sitúa el grupo de los liberales de Renovar Europa, en el que la eurodiputada de EAJ-PNV Oihane Agirregoitia ha promovido una resolución en la que solicita reconocer a Edmundo González como "ganador" de las elecciones presidenciales de Venezuela.

A su vez, el grupo prevé denunciar a través de esa resolución la gravedad de la situación política que se vive en el país tras los comicios. EFE

