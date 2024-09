Lobato remarca que reconocer a Edmundo González no va en la línea de UE y que con Palestina había "mucha historia atrás"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha remarcado este jueves que reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela --como pide la proposición aprobada el Congreso de los Diputados-- no va en línea con la política exterior en la Unión Europea y ha defendido que en el caso del reconocimiento del Estado Palestino ya había "mucha historia atrás". "No hay ningún país de la Unión Europea que lo haya reconocido y creo que esa es la línea clara, que se llegue a un punto de equilibrio en Europa", ha defendido el líder de los socialistas madrileños en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid. Este miércoles el Pleno del Congreso aprobaba una proposición no de ley del PP con la que se instaba a reconocer a González Urrutia, candidato opositor a Nicolás Maduro, como "legítimo ganador" de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela con el voto en contra del PSOE. "Que la influencia que podemos ejercer, y en la que España es protagonista por sus relaciones con Brasil, con Colombia, con Estados Unidos y el papel tan importante que estamos jugando, se haga de una forma lógica, ordenada y efectiva", ha planteado Juan Lobato. En este punto ha defendido que estas formas tienen que ser en "perfecta alineación" con la Unión Europea que es "lo que se necesita". Tras apuntársele que el reconocimiento del Estado Palestino no era la posición comunitaria, ha indicado que se venía de "mucha historia atrás". Frente a ello, ha situado unas elecciones que han sido "hace unos pocos meses o incluso semanas". "Este caso es bien distinto. Yo creo que aquí la inteligencia diplomática que hay que tener hace que, bueno, yo creo que debe ser en el contexto de la Unión Europea, ya digo, con el protagonismo que tiene España, cómo se tome la decisión", ha zanjado.

