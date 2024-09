José María Almoguera reacciona al duro reproche de su prima Alejandra Rubio

Horas después de que viese la luz la demoledora exclusiva con la que José María Almoguera ha dinamitado cualquier posibilidad de acercamiento a su madre Carmen Borrego, Alejandra Rubio se sentaba en el plató de 'Vamos a ver' y, muy dura, reconocía que no entiende "qué necesidad" tiene su primo de "destrozar" así a su progenitora. Convencida de que lo ha hecho por motivos económicos -"pero tiene una familia que le puede ayudar" ha asegurado- la hija de Terelu Campos cree que el joven está "mal aconsejado" por su entorno y que se está equivocando en el camino que ha escogido para ser famoso y ganar dinero. "Que venda las exclusivas que quiera, que haga lo que le de la gana con su vida, pero destrozar a su madre yo no voy a participar de eso, dice cosas muy duras y no estoy de acuerdo, que no cuente conmigo" ha sentenciado muy enfadada. Un duro reproche al que José María ha evitado responder, reaccionando con total indiferencia a las declaraciones de Alejandra. "Hasta luego" ha afirmado, dejando en el aire qué le ha parecido que su prima haya criticado su exclusiva y le haya dejado claro que no le apoyará si continúa arremetiendo contra Carmen.

