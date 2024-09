El PP recrimina a Sánchez que en su reunión con Edmundo González "se niegue" a reconocerlo como presidente de Venezuela

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha recriminado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no haya aprovechado su encuentro con el candidato opositor venezolano Edmundo González para reconocerlo como presidente electo de Venezuela. A su entender, tenía posibilidad de "enmendar" el voto en contra del PSOE en el Congreso a ese reconocimiento y ha "desaprovechado la oportunidad". En esa reunión, Sánchez ha trasladado a Edmundo González --que aterrizó el domingo en España en calidad de asilado político-- que España "sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela". La reunión se ha producido un día después de que el Pleno del Congreso haya aprobado una proposición no de ley del Grupo Popular en la que se insta al Gobierno a reconocer a González Urrutia "como el legítimo ganador" de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y, por tanto, como presidente electo y legítimo" de Venezuela. La iniciativa salió adelante con el apoyo de Vox, PNV, UPN y CC, contando con el voto en contra del PSOE y Sumar, entre otros. "DESCONOCEMOS POR QUÉ EL PSOE SE NIEGA A RECONOCERLO" Núñez, que ha asistido al I Foro de Emprendimiento Joven de Las Rozas (Madrid), ha saludado que el Congreso aprobase ese reconocimiento pese al "voto contrario del PSOE", quien, según ha recalcado, "sufrió una nueva derrota" en la Cámara Baja. "Desconocemos por qué el PSOE se niega a reconocer a Edmundo González. No sabemos si es por intereses políticos o económicos de todo el Partido Socialista, capitaneados en este caso por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, o porque Sánchez prefiere rendir pleitesía a la dictadura de Maduro que dar la batalla por la democracia", ha enfatizado. Dicho esto, ha criticado que el jefe del Ejecutivo no exprese en público el reconocimiento de González Urrutia como presidente electo. "Hoy Sánchez tenía una oportunidad para enmendar y cambiar de opinión sobre lo votado ayer por el PSOE y ha desaprovechado esa oportunidad", ha exclamado. A su entender, "hoy Sánchez se ha negado nuevamente a reconocer a Edmundo González como presidente y, sobre todo, se ha negado a obedecer lo que el mandato del Congreso de los Diputados manifestó en la votación que aconteció ayer". En cualquier caso, la diputada nacional del PP ha subrayado que el PP seguirá defendiendo que González ganó las elecciones del 28 de julio en Venezuela, una cita electoral en la que "ganó la democracia y ganó la libertad en las urnas venezolanas".

