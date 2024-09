El FC Barcelona y Carrier firman un acuerdo para la climatización del Spotify Camp Nou

El FC Barcelona y Carrier han firmado un acuerdo de patrocinio por el que la empresa de soluciones para la climatización se convierte en el nuevo 'Official Chillers and Heat Pumps Partner' del Espai Barça y del nuevo Spotify Camp Nou durante tres temporadas, desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2028. "Esta alianza supone sumar un nuevo socio estratégico al proyecto del Spotify Camp Nou, en este caso en el ámbito de la climatización, que permitirá garantizar el máximo confort y comodidad para a todos los aficionados y aficionadas que acudan al estadio", explicó el club blaugrana en un comunicado. En el marco de esta alianza, el FC Barcelona no sólo reafirma su compromiso con la excelencia, sino que también convierte sus instalaciones en una plataforma de negocio y colaboración para una empresa internacional de la magnitud de Carrier, comprometida también con la mejora permanente y con la innovación. El programa de patrocinios abre nuevas oportunidades para empresas que se dirigen al ámbito empresarial (B2B), así como directamente al consumidor (B2C), aprovechando la visibilidad y el prestigio global del FC Barcelona y la relevancia del que será uno de los estadios referentes en el mundo. El vicepresidente del área de marketing del FC Barcelona, Juli Guiu, aseguró que esta alianza es una muestra más en la apuesta del club por conseguir que el Spotify Camp Nou se convierta en la "instalación referente a nivel mundial" en el mundo del deporte y del entretenimiento. "A partir del compromiso del club con la excelencia, el acuerdo con Carrier, empresa líder en el ámbito de la climatización, permitirá garantizar la máxima confortabilidad y comodidad para todos nuestros socios y socias aficionados y aficionadas que acudan a el estadio y que quieran disfrutar al máximo de la experiencia de un partido", expresó el directivo.

