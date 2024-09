El español Fidalgo tiene una condición para salir de América

Redacción Deportes, 12 sep (EFE).- "Si salgo de América, es para crecer", advirtió este jueves el centrocampista español Álvaro Fidalgo al explicar las razones de su rechazo a dos ofertas para abandonar las filas del bicampeón mexicano, pese a que provenían de Europa.

"Tuve dos ofertas, a una de ellas dije que no porque no era una liga europea de las que están de moda, y no era parte de mis objetivos. La otra sí fue europea, pero no llegamos a nada. Si salgo de América es para crecer, América es el más grande y no se le cambia por cualquier cosa", dijo el de Hevia.

El jugador, de 27 años, formado en la cantera del Real Madrid, llegó a México fichado por América en 2021 y desde entonces ha celebrado la conquista de dos títulos de Liga.

"Estoy contento de estar aquí y si se trata de salir es para crecer y que tanto América como yo recibamos algo positivo", manifestó.

América y Guadalajara protagonizarán el clásico de la séptima jornada del torneo Apertura mexicano, pese a que las Águilas pasan por un difícil momento al ocupar el duodécimo puesto con seis puntos.

"No es un partido más. Uno quiere poner el escudo por encima del otro. Yo sólo pienso en América, en ganar. Ya las aficiones lo llevan de otra manera. La rivalidad con Chivas es linda y esperemos que nosotros disfrutemos y ganemos este partido", dijo.

"No diría que estamos en crisis, no pasamos por nuestro mejor momento. Estamos avergonzados por la derrota ante Cruz Azul de la jornada pasada, pero ahora vamos a buscar revertir la situación en el clásico porque no podemos repetir una derrota así", puntualizó. EFE

as/rcg/hbr/apa