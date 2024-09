Demanda de crudo crece a su menor ritmo desde la pandemia, dice la AIE

(Bloomberg) -- La debilidad de la economía de China está “frenando bruscamente” el crecimiento de la demanda mundial de petróleo y ha llevado los precios a mínimos en tres años, según la Agencia Internacional de la Energía.

El consumo mundial aumentó en 800.000 barriles diarios en la primera mitad del año, apenas un tercio de la expansión en el mismo periodo de 2023, dijo la agencia en un informe mensual. Es la menor tasa desde la pandemia de 2020.

“El crecimiento económico chino se está ralentizando, y la penetración en el sistema de transporte de los coches eléctricos va a un ritmo muy fuerte”, dijo Fatih Birol, director ejecutivo de la agencia, en una entrevista desde París.

Los precios del petróleo cayeron el miércoles en Londres bajo los US$70 el barril por primera vez desde fines de 2021 tras preocupantes datos de China y EE.UU., los dos mayores consumidores del mundo. Una interrupción en la producción libia y los prolongados recortes de la oferta por parte de la alianza OPEP+ no han podido frenar la caída.

Las perspectivas son aún más débiles para el próximo año, en el que habrá un superávit trimestral incluso si la OPEP+, liderada por Arabia Saudita y Rusia, abandona sus planes de restablecer gradualmente los suministros interrumpidos.

La AIE ha pronosticado que la demanda mundial de petróleo dejará de crecer antes del final de la década, y la actual ralentización confirma la previsión de la agencia de que “puede estar tocando techo”, dijo Birol.

La demanda china se contrajo en julio por cuarto mes consecutivo, y el uso de combustible en otros lugares es “tibio en el mejor de los casos”, según el informe. Las importaciones de petróleo de Pekín cayeron al nivel más bajo en casi dos años ya que la débil confianza de los consumidores ha llevado a una desaceleración de la economía.

En julio, el consumo de China cayó en 280.000 barriles diarios, en comparación con un aumento de cerca de 1 millón diario en los 12 meses anteriores. Para todo el año la agencia prevé un crecimiento de solo 180.000 barriles diarios.

Más pesimista que otros

La agencia mantuvo casi sin cambios su proyección de crecimiento en la demanda mundial de petróleo de 900.000 barriles diarios para este año y de 950.000 barriles diarios en 2025, es decir, menos del 1%. Esta cifra es inferior a la de otros analistas. JPMorgan Chase & Co. y Citigroup Inc. prevén un crecimiento en 2024 de 1,3 millones y 1,5 millones respectivamente.

Pero la sombría valoración de la AIE sobre el consumo chino es ampliamente compartida. El consumo de gasolina del país puede dejar de crecer este año o el próximo, ya que su parque automovilístico está “cambiando lentamente hacia los vehículos eléctricos”, declaró esta semana Russell Hardy, director ejecutivo de la firma de comercialización de materias primas Vitol Group.

La menor demanda supone un reto para la OPEP+ y sus aliados. El grupo de 23 naciones había planeado empezar el próximo mes a reactivar lentamente 2,2 millones de barriles diarios de producción ociosa, pero ha optado por pausar la primera subida hasta diciembre.

Productores rivales, que se han beneficiado de los esfuerzos de la OPEP+ para sostener los precios, pueden suponer una amenaza aún mayor para el cartel. La producción de los países que no pertenecen a la OPEP+ aumentará en 1,5 millones de barriles diarios este año y el próximo, superando en más de un 50% el crecimiento de la demanda mundial de petróleo, según la AIE. EE.UU., Brasil, Canadá y Guyana encabezarán las alzas.

Incluso si la OPEP+ cancela por completo el plan de elevar producción en 2,2 millones de barriles diarios el año que viene, no impedirá la aparición de un exceso de oferta, según la AIE.

El aumento en la oferta de los países que no son parte del cartel será más rápido que la demanda global. “Salvo que se prolongue la suspensión en Libia, la OPEP+ podría enfrentar un superávit sustancial, incluso si se mantuvieran sus restricciones adicionales”, afirmó la AIE.

