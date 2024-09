Bluesky añade soporte para vídeos de hasta 60 segundos de duración

Bluesky ha anunciado que ya es posible compartir vídeos de hasta 60 segundos de duración en la plataforma, una característica que ha llegado con la actualización 1.91 de la aplicación móvil y que está implementando de manera gradual entre sus usuarios. Esta red social de estándar abierto y descentralizado, dada a conocer en 2019 por el entonces CEO de Twitter, Jack Dorsey, viene a ser la competencia de X y está disponible tanto en dispositivos iOS, Android y para PC, con una versión web. La compañía señaló en mayo que estaba trabajando para incorporar un servicio de mensajes directos (DM, por sus siglas en inglés), que integró a finales de ese mismo mes en la plataforma en chats individuales. También entonces dijo que permitiría compartir clips de vídeo de hasta 90 segundos. Las firma ahora ha anunciado que ya está implementando esta otra opción pero que, en lugar de esa duración, solo será posible subir contenidos que duren hasta 60 segundos, tal y como ha señalado en un comunicado. También ha dicho que solo se puede compartir un vídeo por publicación y que, actualmente, admite archivos en formato .mp4, .mpeg, .webm y .mov. Además, esta función se integrará de forma predeterminada, de manera que los vídeos se reproducirán automáticamente, aunque es posible desactivarla desde el apartado de Configuración. Bluesky también ha detallado que se pueden adjuntar subtítulos a los vídeos y que se pueden subir un total de 25 vídeos o el equivalente a 10 GB de vídeo por día, aunque no descarta mosificar este límite próximamente. Por otra parte, ha avanzado que para compartir un contenido se debe verificar el correo electrónico, lo que reduce el 'spam' y el abuso en la red social, y que es posible incluir etiquetas en los vídeos. Por ejemplo, para identificar contenido para adultos. También ha advertido que los usuarios pueden denunciar contenidos dañinos y que los usuarios "que violen repetidamente" sus pautas comunitarias, podrían ser sancionados. En ese caso, Bluesky puede eliminar su capacidad de cargar vídeos. Por último, ha dicho que cada vídeo se procesa a través de Hive y Thorn, que lo escanean en busca de contenidos inapropiados, como material relacionado con abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés). En el caso de que el propio usuario elimine una publicación que contenga un vídeo, este se eliminará de inmediato y también se borrará por completo la información de las bases de datos de la empresa. Para poder publicar vídeos en Bluesky, es necesario actualizar la aplicación móvil de la plataforma a la versión 1.91. No obstante, es posible que para algunos usuarios aún no esté activada esta opción, ya que se está implementando de manera gradual.

