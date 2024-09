Abascal acusa a Borrell de mentir a la oposición venezolana culpando a Hungría de bloquear el reconocimiento de González

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este jueves que "le consta" que el Alto Representante para Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, "engañó" a la oposición de Venezuela culpando a Hungría de "bloquear" el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo del país caribeño por Bruselas. Abascal se ha referido a la situación de Venezuela tras las elecciones presidenciales de finales de julio, que dieron como vencedor a Nicolás Maduro entre acusaciones de fraude, y tras conceder España asilo a González. Y, en concreto, ha puesto el foco en que la UE no ha reconocido al opositor como vencedor de los comicios por culpa, a su juicio, de Borrell y los socialistas y 'populares' europeos. "Me consta que Borrell, expresamente Borrell, ha estado engañando a la oposición venezolana y ha estado diciéndole que Hungría estaba bloqueando el reconocimiento de Edmundo González", ha asegurado el líder de Vox en una entrevista concedida a Radio Libertad, recogida por Europa Press. Abascal ha mencionado, primero, "un documento que se presentó de apoyo a la oposición venezolana" que Hungría "respaldó públicamente", pero "Borrell corriendo llamó a la oposición venezolana a decir que Hungría lo estaba bloqueando", según ha contado. Después, según el líder de Vox, Hungría "dijo que en absoluto y que respaldaba esa posición", pero "la comunicación de Borrell a la oposición venezolana fue que probablemente" la UE no podría reconocer el triunfo electoral de González "porque Hungría lo bloquearía". Abascal ha lamentado que "se encontró en medio de todo" porque, ha desvelado, tanto la oposición de Venezuela como el Gobierno húngaro le contactaron para abordar este asunto. Finalmente, el líder de Vox ha afirmado que "pudieron poner en contacto" a las dos partes "para deshacer el entuerto y la mentira" de Borrell.

