Ucrania acusa a Rusia ante el Consejo de Seguridad de la ONU de aumentar sus ataques contra civiles

Los gobiernos de Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente ante el Consejo de Seguridad de la ONU de atacar civiles en sus respectivos territorios, en referencia a los últimos ataques mortales rusos contra la población ucraniana y a la ofensiva desatada por Kiev sobre la región rusa de Kursk. "Es bastante obvio que la matanza de civiles y los ataques contra infraestructuras críticas son elementos clave de la estrategia militar rusa. Esa brutalidad deliberada tiene por objeto, entre otras cosas, intimidar, no solo a Ucrania, sino también, en su mayor parte, a nuestros socios, para impedir decisiones que permitirían a Ucrania atacar territorio ruso a larga distancia", ha expresado el representante de Ucrania ante la ONU, Sergíy Kyslytsya. En ese sentido, ha enfatizado que la "lógica de gángster" del presidente ruso, Vladimir Putin, es la de "golpear a la víctima con tal brutalidad que los transeúntes ni siquiera intenten protegerla". Además, ha mostrado su preocupación tanto por el uso de armamento norcoreano como por los recientes informes sobre el envío de misiles balísticos desde Irán a Rusia. "Putin ya ha derramado tanta sangre que los intentos de Rusia de intimidar al mundo con 'líneas rojas' sencillamente no funcionan. Está claro que la población civil de Ucrania estará mucho mejor protegida si trasladamos nuestras miras de misiles por encima de nuestras cabezas a sus lugares de lanzamiento y almacenamiento", ha insistido el diplomático ucraniano. Por último, ha manifestado que Ucrania "realmente quiere poner fin" al conflicto al mismo tiempo que pretender "salvar a su pueblo y a su Estado, mientras que Rusia "no quiere la paz y está obsesionada con las conquistas territoriales". El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, por su parte, ha aseverado que "los matones ucranianos" han desatado un "auténtico terror contra la población civil" en su invasión de Kursk. "Recientemente han salido a la luz terribles pruebas de que nazis ucranianos dispararon a tres niños de entre 10 y 12 años en el pueblo de Malaya Loknya. Los medios de comunicación difundieron imágenes de la masacre perpetrada por los banderitas contra ancianos de esta zona residencial, que se habían reunido en la plaza para su posterior evacuación. En total, unas 10 personas fueron víctimas en Malaya Loknya. Los militantes ucranianos están secuestrando a civiles que no tuvieron oportunidad de evacuarse", ha añadido. En referencia a los ataques rusos contra población civil, Nebenzia ha aseverado que se tratan de "fallos de la defensa aérea ucraniana" y no "ataques selectivos rusos", tras lo que ha criticado el silencio sobre los supuestos crímenes de guerra ucranianos. De igual forma ha explicado que los últimos ataques rusos han tenido como objetivo una "institución educativa militar en Poltava donde se formaban especialistas en radar y guerra electrónica" y un "hotel en Krivói Rog donde residían oficiales de los servicios de inteligencia ucranianos", además de aeródromos, arsenales de armamento y municiones o fábricas de drones, entre otras infraestructuras relacionadas con la industria militar. También ha acusado a los países occidentales de estar involucrados "hasta las orejas" en el conflicto, en referencia a la supuesta "repentina desaparición de militares estadounidenses, británicos, franceses, polacos y suecos de alto rango" por los últimos bombardeos rusos. "Cada vez vemos más y más ciudadanos de países occidentales entre los que están muriendo en Ucrania, lo que no hace sino confirmar que Occidente está 'hasta las orejas' en el conflicto ucraniano y que ahora está haciendo esfuerzos increíbles para garantizar que el régimen de Zelenski pueda mantenerse a flote al menos durante algún tiempo", ha agregado.

