Redondo se defiende de las críticas del PP y afirma que "la Ley de Paridad se ha resuelto y no hay ningún problema ya"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha defendido este miércoles de las críticas del Partido Popular (PP) por el error técnico que contenía la ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, conocida como Ley de Paridad, y ha afirmado que "se ha resuelto y no hay ningún problema ya". Así lo ha indicado la titular de la cartera de Igualdad en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el diputado del PP Jaime de los Santos le ha reprochado que no detectara el "fallo" y ha calificado su gestión de "desastrosa". La Ley de Paridad entró en vigor el 22 de agosto con un "error técnico" que desprotege a los trabajadores que se acojan al nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a una adaptación de jornada. Redondo ha recordado que "había una enmienda para corregir ese error, una enmienda en la Comisión de Justicia donde todos, todos los grupos parlamentarios", incluido el PP, votaron a favor. "Esta cuestión está resuelta, no intenten estirar un chicle que ya no da más de sí", ha remachado. Preguntada sobre si cree que está a la altura de sus responsabilidades, Ana Redondo se considera "una persona solvente" y que realiza "solventemente las funciones", algo que, a su juicio, "le falta a la oposición, que desde luego no hace su función constitucional de ser una oposición seria, rigurosa". En este sentido, la ministra ha arremetido contra De los Santos: "Ha tenido prácticamente todo el verano para pensar en la pregunta del Pleno y viene con un ataque personal, un ataque personal que desde luego no aporta nada a la política de este país". Así, le ha pedido "un poquito más de oposición responsable, rigurosa y útil". Por su parte, el portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular ha aseverado que en "seis años de gobierno" el Ministerio de Igualdad ha redactado tres leyes, "todas nefastas" para el colectivo feminista y "con un solo denominador común, Pedro Sánchez, el presidente del feminismo divertido, el hombre enamorado de sí mismo, del poder y de nada, ni nadie más". De los Santos ha puesto como ejemplos las enmiendas a los "errores" de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como 'Ley del sí es sí' e impulsada por Irene Montero, y la Ley de Paridad. "¿Saben dónde estaba la ministra de Igualdad en vez de pidiendo perdón? Pues defendiendo el mayor ejemplo de desigualdad de cuantos se han visto en España desde la amnistía. Ese que vuelve a humillar a todos los españoles, el cupo catalán", ha remarcado, al tiempo que ha añadido que "ya no les queda nada con lo que mercadear". En la réplica, la ministra de Igualdad le ha recriminado "ese totum revolutum donde todo lo confunde, todo lo mezcla, todo lo equivoca sistemáticamente" y ha apuntado que "el PP tiene un enorme lío sistemático con la igualdad porque no creen en la igualdad".

