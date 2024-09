Morgan Stanley afirma que el auge de la IA se está desvaneciendo

(Bloomberg) -- El auge de la inteligencia artificial que ha impulsado este año al índice S&P 500 a máximos históricos se está desvaneciendo, por lo que el mercado bursátil necesita un nuevo catalizador si quiere reanudar el repunte, según Mike Wilson, de Morgan Stanley.

Si bien la IA podría llegar a transformar la productividad, los inversionistas que apostaron por la renta variable debido a su potencial a corto plazo lo hicieron de forma prematura, afirmó el miércoles el estratega jefe de renta variable estadounidense del banco en una entrevista con Bloomberg Television. Ahora, el mismo fenómeno se está observando en las acciones de chips, y no solo en las recientes oscilaciones de Nvidia Corp. El Philadelphia Semiconductor Index ha bajado un 8,5% este mes.

“El sueño de la inteligencia artificial ha perdido un poco de brillo”, afirmó. Eso no significa que se haya acabado”.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete gratis aquí.

Los inversionistas han ido reduciendo su exposición a las grandes tecnológicas después de haberlas acaparado durante gran parte del año. Dado que se espera que la Reserva Federal empiece a recortar las tasas de interés la próxima semana, los inversionistas están cambiando sus posiciones a otros sectores del mercado mientras evalúan la salud de la economía de EE.UU.

Wilson reiteró su preferencia por las acciones defensivas de calidad y recomendó áreas como los servicios públicos, los bienes de consumo básico y la atención de salud, a medida que el fervor en torno a los fabricantes de chips se desvanece, al menos temporalmente. Es probable que los inversionistas se refugien en esos sectores hasta que llegue “lo siguiente: ya sea un resultado negativo o positivo”, afirmó.

Las acciones estadounidenses cayeron el martes por la mañana después de que una medida clave de la inflación subiera más de lo esperado en agosto, aumentando la preocupación de que la Fed no recorte las tasas tanto como esperan los operadores. El índice subyacente de precios al consumidor —que excluye los costos de los alimentos y la energía— aumentó en agosto un 0,3% respecto a julio y un 3,2% frente a un año atrás.

El estratega advirtió que adelantar los recortes de las tasas de interés con una reducción de 50 puntos básicos en esta reunión reduce “materialmente” las posibilidades de un aterrizaje suave. Algunos operadores habían especulado sobre la posibilidad de que los responsables de la política monetaria aplicaran un recorte a gran escala desde el principio, pero tras el aumento del IPC se han retractado y han consolidado en gran medida las probabilidades de un recorte de un cuarto de punto.

En opinión de Wilson, la mayor incertidumbre de la reunión de política monetaria de la semana que viene es si los banqueros de la Fed hablarán más enérgicamente de terminar pronto con el ajuste cuantitativo u ofrecerán otras disposiciones para proporcionar liquidez. Eso podría sorprender a los mercados y servir de “argumento alcista” para las acciones, afirmó.

A principios de julio, Wilson advirtió acertadamente que el mercado iba a sufrir un importante retroceso debido a la mayor incertidumbre en torno a la política de la Fed, las ganancias corporativas y las elecciones estadounidenses. Menos de un mes después, el S&P 500 cayó un 8,5% desde su máximo hasta su mínimo de agosto. Sin embargo, el estratega también predijo una caída del mercado bursátil el año pasado que no llegó a materializarse.

De cara a las elecciones, Wilson cree que, en un escenario de aterrizaje suave, las políticas de crecimiento del expresidente Donald Trump probablemente sean buenas para las acciones y malas para los bonos.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Morgan Stanley’s Mike Wilson Says the AI Theme Is ‘Overcooked’

MÁS CONTENIDO EN ESPAÑOL:

Bloomberg en español está en LinkedIn Bloomberg en Español en YouTube Síganos en X en @BBGenEspanol Conozca nuestro canal de WhatsApp Y también TikTok @bloombergenespanol

--Con la colaboración de Matt Turner, Annmarie Hordern, Lisa Abramowicz y Jonathan Ferro.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.